Nokia 8 Sirocco è arrivato in Italia | design premium a un prezzo da valutare

Nokia 8 Sirocco debutta sul mercato italiano : HMD Global ha annunciato l’arrivo anche sul mercato italiano del suo top di gamma, il Nokia 8 Sirocco, versione rinnovata a partire dal design del modello presentato a settembre. Il Nokia 8 Sirocco presenta un design con cornici ridotte al minimo e bordi verticali curvi, vedendo il corpo in acciaio del dispositivo rivestito per il 95 per cento di Gorilla Glass 5; monta un display pOLED da 5,5″ con risoluzione QHD, un SoC Snapdragon ...

Nokia 8 Sirocco e Nokia 2 ricevono in India le patch di sicurezza Android di maggio : HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i Nokia 8 Sirocco e Nokia 2. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Nokia 8 Sirocco e Nokia 2 ricevono in India le patch di sicurezza Android di maggio proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco : migliori cover e pellicola di vetro temperato : Al Mobile World Congress 2018 Nokia non ha presentato un altro vero e proprio top di gamma, che forse arriverà nei prossimi mesi, ma ha aggiornato il suo Nokia 8, aggiungendo la sigla Sirocco. Quello che cambia è sicuramente il design, molto più bello, ma anche molto più fragile visto i bordi curvati, quindi andiamo a vedere le migliori cover e pellicole in vetro temperato per il Nokia 8 Sirocco. La dotazione hardware di Nokia 8 Sirocco rimane ...

Nokia 8 Sirocco : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Nokia, in occasione dell’ultimo MWC di Barcellona, aveva annunciato diverse novità. Tanti gli smartphone presentati dall’azienda finlandese, tra cui Nokia 7 Plus e Nokia 1. Per quanto riguarda i modelli top di gamma, ha visto la luce il Nokia 8 Sirocco. Il dispositivo presenta una scheda tecnica di tutto rispetto ed è stato realizzato con cura per la quotidianità. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli che contraddistinguono questo smartphone, ...

Nokia 8 Sirocco disponibile in Italia da fine aprile : ecco il prezzo ufficiale : Arrivano le conferme che Nokia 8 Sirocco inizierà la commercializzazione in Italia a fine aprile di quest’anno: ecco il prezzo di listino ufficiale.Il top di gamma di HMD Global presentato durante il precedente MWC 2018 a Barcellona, presto arriverà negli scaffali dei negozi Italiani: siamo venuti a conoscenza delle prime conferme ufficiali.Nokia 8 Sirocco infatti debutterà in India il 30 aprile 2018, ma ci sono concrete possibilità che ...