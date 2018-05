Nissan | una Leaf cabriolet per festeggiare le vendite in Giappone – FOTO

Nissan - Una Rogue per "Solo : A Star Wars Story" : La lunga partnership che da anni lega la Nissan con la saga cinematografica di Star Wars ha dato vita a una nuova concept. Questa volta la Casa nipponica ha scelto una Suv, la Rogue, per celebrare la première mondiale di "Solo: A Star Wars Story". Dallo spazio alla Terra. Ispirata al Millennium Falcon, la Rogue è stata progettata con la collaborazione dei designer della Lucasfilm e della Industrial Light & Magic per riprendere ...

Nissan e Roma Capitale insieme per una mobilità 100% elettrica : Roma, , askanews, - D'ora in poi la sindaca di Roma Virginia Raggi utilizzerà la Nissan LEAF, l'auto a zero emissioni più venduta al mondo, per i suoi appuntamenti istituzionali: la nuova Leaf e il ...

Nissan - A Pechino una nuova elettrica : La Nissan porterà al debutto un nuovo modello elettrico durante il prossimo Salone di Pechino (25 aprile - 4 maggio), esponendolo insieme alla nuova Leaf (qui il nostro primo contatto) e alla concept a zero emissioni IMx Kuro. La nuova vettura, della quale per il momento non sono state diramate informazioni, sarà la protagonista principale dello stand del costruttore nipponico e sarà una full electric appositamente sviluppata per la Cina.Modello ...