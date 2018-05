Nissan LEAF Open Car | cabrio a emissioni zero

Nissan LEAF cabrio - mobilità silenziosa e sostenibile con il vento tra i capelli [FOTO] : La Nissan Leaf cabrio celebra le 100.000 unità vendute in Giappone della vettura 100% elettrica L’inedita versione convertibile della vettura 100% elettrica Nissan Leaf ha fatto la sua prima apparizione al Tokyo forum on zero-emission society. L’auto 100% elettrica è stata esposta al forum per celebrare il traguardo delle 100.000 unità vendute della Nissan Leaf in Giappone da quando il modello è stato introdotto per la prima volta nel ...

Nissan LEAF - la prova : Abbiamo provato la nuova Nissan Leaf: la seconda generazione dell'auto elettrica più venduta nel mondo è più potente di prima , e ha ancora più autonomia, .

Nissan LEAF : Margot Robbie promuoverà l'energia sostenibile : Margot Robbie, attrice australiana, insieme a Nissan promuoveerà l'impiego di energia sostenibile per stili di vita più rispettosi dell'ambiente Credits: Rachel Murray Margot Robbie, candidata al ...

Nissan LEAF è ancora l'elettrica pù venduta del mondo : Nell'anno fiscale appena concluso le vendite di veicoli elettrici Nissan sono aumentate del 10%, alimentate dalla forte domanda di Nissan Leaf, l'auto elettrica a zero emissioni più venduta al mondo.Nell'anno fiscale terminato lo scorso 31 marzo, la

Nuova Nissan LEAF ottiene le 5 stelle Euro NCAP : Roma, 27 apr. , askanews, L'European New Car Assessment Programme , Euro NCAP, ha assegnato alla Nuova Nissan LEAF il punteggio massimo di 5 stelle per la sicurezza*. Nissan LEAF è la prima auto a ...

Nissan LEAF ottiene le 5 stelle ai crash test EuroNCAP per la protezione dei ciclisti : Buone notizie per chi va in bicicletta. Per la prima volta un’auto ha ricevuto le 5 stelle EuroNCAP, massimo punteggio ottenibile, non solo per la protezione dei passeggeri o dei pedoni, ma anche per quella dei ciclisti. Che rientrano nella definizione di “Vulnerable Road Users”, ovvero “utenti deboli della strada”, recentemente introdotta nei nuovi criteri per la valutazione delle prestazioni in tema di sicurezza delle auto da ...

Crash test Euro NCAP - La Nissan LEAF conquista le cinque stelle : L'Euro NCAP ha diffuso i risultati degli ultimi Crash test. Sotto torchio questa volta è finito un solo modello, la nuova Nissan Leaf. L'elettrica è stata premiata a pieni voti dall'ente Europeo per la sicurezza, confermando il risultato ottenuto dalla sua progenitrice, nel 2011, la prima auto a batterie a raggiungere le ambite cinque stelle. Rilevamento pedoni e ciclisti. La Leaf è stata valutata inaugurando nuovi e più rigidi parametri ...

Nissan Micra e LEAF - soddisfazione top clienti Driver Power 2018 : Roma, 24 apr. , askanews, Nissan Micra e Nissan LEAF si sono classificate al primo posto dello studio Driver Power nelle rispettive categorie. Driver Power è uno degli studi sulla soddisfazione dei ...

Nuova Nissan LEAF 100% elettrica consegnata in Campidoglio : Arrivano nuovi mezzi elettrici nell’autoparco di Roma Capitale grazie ad un avviso pubblico, lanciato lo scorso settembre dal Campidoglio, per

Vola la nuova Nissan LEAF nel Vecchio Continente! : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Nuova Nissan LEAF vince premio 'Must Test Drive' di Autotrader : Roma, 3 apr. , askanews, La Nuova Nissan Leaf è tra i vincitori del premio 'Must Test Drive' di Autotrader. Giunto alla sesta edizione, il premio viene assegnato alle nuove auto che meritano un Test ...

Nissan - la nuova LEAF eletta "World Green Car of the Year" 2018 : La nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo, è stata eletta “World Green Car 2018” in occasione del New York International Auto Show 2018 ed è il primo veicolo...

Nuova Nissan LEAF eletta World Green Car of the Year 2018 : Roma, 30 mar. , askanews, La Nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo, è stata eletta 'World Green Car 2018' in occasione del New York International Auto Show 2018 ed è il primo ...

Nissan LEAF - In Giappone disponibili batterie ricondizionate : La Nissan è pronta a offrire batterie ricondizionate per le proprie elettriche. Il programma prenderà il via a maggio in Giappone, grazie a una joint-venture con la Sumitomo Corp. che ha dato vita alla 4R Energy Corp. Secondo la Nissan l'offerta consentirà di abbassare il costo della sostituzione di questi elementi, contribuendo così a mantenere alto il valore dell'usato sul mercato.Prezzo dimezzato per la sostituzione. L'offerta sarà ...