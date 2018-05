Nissan e-NV200 | fuoco alle polveri

repubblica

: RT @motorionline: Iniziate le consegne della nuova generazione di #Nissan e-NV200 - fabiocavagnera : RT @motorionline: Iniziate le consegne della nuova generazione di #Nissan e-NV200 -

(Di martedì 29 maggio 2018) Lo stabilimento spagnolodi Barcellona è il sito di produzione globale per l'e-dal 2014 e con oltre 18.000 unità nella versione originale vendute in tutto il mondo, il nuovo modello è in ...