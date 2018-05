Nilufar Addati pentita | la promessa d’amore e il tatuaggio per Giordano FOTO

Uomini e Donne - Nilufar Addati ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi.Nilufar, recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

Nilufar Addati conferma la relazione con Stefano : il confronto a U&D : Uomini e Donne, Nilufar Addati confessa la relazione nascosta con l’ex corteggiatore Stefano Chiusura di stagione col botto per il Trono Classico di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano dei sentimenti di Canale 5 è pronto a chiudere i battenti venerdì rinnovando l’appuntamento a settembre nella medesima collocazione. Proprio in quest’ultime ore si è registrato l’ultimo appuntamento di UeD dove è avvenuta la scelta di Sara Affi Fella, ...

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - ospiti della scelta di Sara : la dedica della Mennoia : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI ospiti della registrazione della scelta di Sara Affi Fella: confronto con Stefano Gugliemini nello studio di Uomini e Donne?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:51:00 GMT)

Caos a Uomini e Donne per la scelta di Nilufar Addati - ora Raffaella Mennoia chiarisce : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati e del suo presunto fidanzamento già durante la trasmissione di Canale 5. Perché se da una parte la tronista di Uomini e ...

Come reagiscono alcuni volti noti alle accuse su Nilufar Addati Video : 3 Continua ad esplodere lo scandalo che vede coinvolta la bella tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver espresso il suo interesse e la sua preferenza verso Giordano Mazzocchi [Video], si ritrova ora protagonista di una vera e propria bufera mediatica, che, ancora una volta, mette in crisi la veridicita' del programma televisivo. La bella italo-persiana, infatti, viene accusata da un suo ex corteggiatore ...

Come reagiscono alcuni volti noti alle accuse su Nilufar Addati : Continua ad esplodere lo scandalo che vede coinvolta la bella tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver espresso il suo interesse e la sua preferenza verso Giordano Mazzocchi, si ritrova ora protagonista di una vera e propria bufera mediatica, che, ancora una volta, mette in crisi la veridicità del programma televisivo. La bella italo-persiana, infatti, viene accusata da un suo ex corteggiatore Stefano Guglielmini di aver ...

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - foto : felici e innamorati con Luigi Mastroianni : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI inseparabili: serata a Napoli per la coppia di Uomini e Donne dopo le polemiche scatenate dall'ex corteggiatore Stefano Guglielmini.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - il brutto sospetto su Nilufar Addati : il suo percorso è tutto un imbroglio : Il sospetto che Nilufar Addati abbia ingannato sia la produzione che i telespettatori si fa sempre più vero e dopo il racconto del suo corteggiatore Stefano Guglielmini anche una delle autrici ...

Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati? / L'autrice di Uomini e Donne ritratta ma per il web "È troppo tardi" : Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati. L'autrice di Uomini e Donne si schiera contro l'ex tronista dopo le voci della presunta storia con Stefano Guglielmini(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne : Nilufar Addati fidanzata durante il trono con Stefano Guglielmini? Interviene Raffaella Mennoia : La storica autrice del dating show Interviene sui social per difendere il suo lavoro e quello di tutta la redazione.

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati e Giordano. Ecco cosa sta succedendo : C'è aria di bufera sulla neo coppia di Uomini e Donne Nilufar e Giordano. Dopo le voci di una relazione tra Nilufar e Stefano Guglielmini, l'altro corteggiatore,...

Raffaella Mennoia Vs Nilufar Addati / L'autrice di Uomini e Donne conferma la storia tra la tronista e Stefano : Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati. L'autrice di Uomini e Donne si schiera contro l'ex tronista dopo le voci della presunta storia con Stefano Guglielmini(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Siamo innamorati. Temptation Island? Sarebbe una bella prova" : La coppia, più felice e affiatata che mai, non sembra aver escluso la possibilità di partecipare al reality delle tentazioni.

Nilufar Addati e Stefano Guglielmini erano d'accordo a Uomini e Donne? L'accusa che ha spiazzato tutti : Nilufar Addati e Stefano Guglielmini erano d'accordo a Uomini e Donne? La foto dei due, che risalirebbe a prima del trono Classico, sta facendo il giro dei social network, scatenando dubbi e provocando non poco stupore, visto che nessuno si aspetterebbe da Nilufar un comportamento simile e siamo certi che interverrà per dire la sua. Il suo percorso è finito, ha scelto Giordano Mazzocchi e sono davvero inseparabili, il loro rapporto funziona ...