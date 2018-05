Niente Lodo Guenzi a X Factor 12 | Manuel Agnelli confermato tra i giudici del talent show

Lodo Guenzi a X Factor? Scusate - ma non ci trovo Niente di sbagliato : Sta facendo discutere in questi giorni la notizia di Lodo Guenzi come possibile giudice della prossima edizione di X Factor. La situazione è analoga a quella della precedente stagione con Manuel Agnelli. Ne parlai a suo tempo e la mia posizione non è cambiata: non vedo perché se una persona valida può andare a migliorare uno stato di cose debba rifiutarsi giustificando la scelta proprio con la cattiva qualità di quella situazione. I talent sono ...