Niall Horan e Shawn Mendes raccontano com’è nata la loro amicizia e ipotizzano una

Fan in visibilio per Niall Horan a Biggest Weekend e l’esibizione in Drag Me Down degli One Direction (video) : Dopo Liam Payne con History, anche Niall Horan a Biggest Weekend ricorda gli One Direction: domenica 27 maggio al Singleton Park di Swansea un pomeriggio di musica e festa in compagnia di BBC Radio 1 le star della musica internazionale, tra cui anche il cantante irlandese degli One Direction. Durante l'esibizione, Niall Horan a Biggest Weekend ha proposto un medley di alcuni dei suoi maggiori successi da solista dall'album Flicker, tra cui i ...

Primi indizi sul secondo album di Niall Horan - non ci saranno esperienze personali : “Sam Smith mi ha dato l’ispirazione” : Il secondo album di Niall Horan è già in cantiere? Dopo il successo di Flicker, il cantante irlandese sembra aver già le idee chiare sul prossimo album di inediti! In una recente intervista alla rivista Coup De Main, Niall ha svelato alcuni indizi sul prossimo progetto discografico. Ancora nulla di certo, ma il cantante sembra avere già una pista e aver trovato l'ispirazione giusta da seguire. Innanzitutto, Niall ha ribadito il primo disco ...

Niall Horan solista dopo gli One Direction : “È stato difficile abituarsi al cambiamento” : Niall Horan solista dopo lo straordinario successo con gli One Direction: il cantante irlandese, membro della boyband, è ormai nel pieno della sua carriera in solitaria. Il tour di Niall Horan procede a gonfie vele: terminata la leg europea, il cantante si appresta ora a calcare i palchi del Giappone, delle Filippine, Australia e, successivamente, quelli americani. Il Flicker World Tour lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, ...

L’esibizione di Niall Horan con l’Orchestra irlandese - i brani di Flicker rivisitati in chiave sinfonica (video) : La performance di Niall Horan con l'Orchestra irlandese di RTE, la principale orchestra professionale d'Irlanda. Ieri sera su RTE è andato in onda uno speciale registrato nell'iconico Studio 1 di RTE Radio, per una puntata anticipata anche da un'intervista con Efhan McDermott. Per Niall Horan si è trattata dell'apparizione televisiva più importante e motivo di orgoglio: durante lo show, il cantante si è esibito nei brani del suo primo album ...

Niall Horan parla della reunion degli One Direction e ricorda il concerto a San Siro nel 2014 : “Uno dei migliori di sempre” : Le dichiarazioni di Niall Horan sulla futura reunion degli One Direction: anche il cantante irlandese, attualmente in tour come solista, si è espresso sul ritorno della boyband più seguita e amata degli ultimi anni. Così come il collega Liam Payne, in un'intervista a GQ Italia Niall Horan ha ribadito il ritorno sicuro degli One Direction: Harry, Louis, Liam e Niall si riuniranno dopo la pausa annunciata nel 2016. "Per il momento è divertente ...

Niall Horan che imita le fan mentre cantano è il momento più divertente del live di Milano : Quel simpaticone di Niall The post Niall Horan che imita le fan mentre cantano è il momento più divertente del live di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Interrotto il concerto di Niall Horan a Milano : il cantante costretto a lasciare il palco del Forum di Assago (video) : Ieri sera l'atteso concerto di Niall Horan a Milano è stato Interrotto a pochi minuti dall'inizio: durante l'esibizione in Paper Houses, il cantante irlandese ha dovuto abbandonare il palco per alcuni istanti. Lunedì 7 maggio al Forum di Assago Niall Horan si è esibito per la seconda data italiana del Flicker World Tour 2018, ma dopo quattro canzoni della scaletta il cantante è stato costretto a lasciare il palco a causa di alcuni problemi ...

Niall Horan : «La mia vita dopo i One Direction» : Niall Horan è tornato a Londra, e Londra lo sa. Tra poche ore terrà un concerto in città, è solo la seconda volta dal 2015, quando faceva parte degli One Direction: la coda fuori dalla O2 Academy Brixton è lunghissima, sono centinaia le fan che attendono l’apertura dei cancelli. Mentre lo aspetto nella green room, le pareti tremano per le urla di eccitazione che provengono dall’esterno. Fullscreen01/05 - Niall Horan, 24 anni, ha debuttato da ...

Niall Horan : 'Sono convinto che gli One Direction torneranno insieme' : ... @NiallHoran, in data: Mag 6, 2018 at 9:41 PDT Horan è stato intervistato da GQ poco prima della tappa londinese del tour con cui sta portando in giro per il mondo l'album , scritto quasi interamente ...

Niall Horan a Bologna : 'Uno dei miei spettacoli preferiti di sempre' - : L'ex cantante degli One Direction rivolge da Instagram una dichiarazione d'amore al suo pubblico dell'Unipol Arena che l'ha omaggiato più volte durante il live del 6 maggio. Stasera l'artista si ...

Orari e scaletta del concerto di Niall Horan a Milano il 7 maggio : dettagli e biglietti disponibili : Dopo il successo del concerto di Bologna, questa sera Niall Horan a Milano infiammerà il Mediolanum Forum di Assago per la seconda data italiana del Flicker World Tour 2018. Per la prima volta in Italia come solista, Niall Horan presenta al pubblico l'album d'inediti Flicker, rilasciato ad ottobre dopo i singoli This Town, Slow Hands e Too Much To Ask. Durante il concerto, spazio anche ad un inedito (So Long) e ad alcune cover di canzoni ...

Niall Horan - l'altro One Directino stasera al Forum di Assago : Due anni fa quando con un tweet sul suo account annunciava una pausa degli One Direction, per milioni di teen è stato un brutto momento. Ora, Niall Horan cerca di consolare le fan italiane. stasera, l'...

Niall Horan in concerto a Bologna ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani : E ha anche ricordato Harry Styles The post Niall Horan in concerto a Bologna ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani appeared first on News Mtv Italia.

Scaletta del concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Questa sera finalmente il primo concerto di Niall Horan a Bologna, attualmente in Tournée con il Flicker World Tour 2018. Il cantante irlandese è pronto alla conquista dell'Italia con due show esclusivi: domenica 6 maggio Niall si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre lunedì 7 maggio sarà al Forum di Assago a Milano. Niall Horan a Bologna presenterà per la prima volta dal vivo senza gli One Direction il disco di debutto ...