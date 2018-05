Nemi | ecco la sagra delle fragole | al via il 3 giugno

TERZA GUERRA MONDIALE/ Dall'Ucraina a Taiwan - ecco chi sono i Nemici della pace : Si parla sempre più spesso del rischio di un rinascente nazionalismo e di una TERZA GUERRA MONDIALE, ma il vero pericolo è voler far prevalere ad ogni costo i propri interessi. CARL LARKY(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:05:00 GMT)SCENARI/ Presidenti eterni: quale differenza c'è tra Xi Jinping e Putin?, di C. LarkySCENARI/ Russia, Turchia, Usa, Arabia, il petrolio apre nuove guerre "calde" in Medio oriente, di C. Larky