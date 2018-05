Nel M5s c’è chi vuole appoggiare Cottarelli

ToniNelli (M5s) : “Alleanza con Lega? Prematuro parlarne”. E Zaia : “Impeachment? Meglio il voto subito” : “La linea è quella del voto subito, ma oggi ci vedremo fra capigruppo di Camera e Senato del M5S e della Lega per valutare la linea su cui convergere nelle prossime settimane, dal daspo ai politici corrotti alle le pensioni d’oro dei tanti privilegiati”. Così il capogruppo al Senato del M5S Danilo Toninelli lasciando la Camera e rispondendo a chi gli chiede se il dialogo con la Lega continui. Sull’ipotesi di possibili intese future ...

ToniNelli (M5S) : E’ stata strattonata la Costituzione : Roma – Danilo Toninelli, Capogruppo M5s al Senato, è intervenuto ai microfoni di ‘6 su radio 1′ sulla situazione politica che ha portato alla nomina di Carlo Cottarelli come premier incaricato per la formazione di un nuovo governo. “E’ stata strattonata la Costituzione. E’ giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone ...

M5s. Franco (Corriere) a Di Battista : “Deriva estremistica Nel movimento”. “Dosi le parole - definizione ingiusta” : “Partirò domani per la California con la mia famiglia e tornerò a fare il mio lavoro: fare reportage e inchieste giornalistiche, studiare idee innovative magari da portare qui in Italia. Io gli scatoloni li ho fatti sul serio, non come Franceschini“. Sono le parole dell’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex deputato annuncia un suo rientro dagli Usa in Italia in caso di ...

ToniNelli - Calderoli e i poteri di nomina dei ministri/ Il capogruppo M5s attacca : "Violata la Costituzione" : Toninelli, Calderoli e il caso dei poteri di nomina dei ministri: "Presidente non ha margine nella scelta". Bufala di M5S e Lega? Facciamo chiarezza con i manuali di diritto costituzionale

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude Nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...

Rieti - l’ispezione di Anas e M5s Nella galleria della Valnerina : inaugurata 4 anni fa è chiusa da mesi per “problemi strutturali” : “Un’opera inaugurata solamente 4 anni fa, e già chiusa per problemi strutturali da ormai quasi 4 mesi. Un’impresa in amministrazione straordinaria, salvata in extremis dal fallimento e coinvolta in passato in inchieste legate a tangenti su appalti Anas“. Così su facebook il deputato Gabriele Lorenzoni, uno dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, assieme ai tecnici dell’Anas, ha compiuto un’ispezione ...

M5s-Lega - non è il governo che speravamo Nel Pd. Ma ora agiamo anziché mangiare pop corn : Ci sarà un nuovo governo e dobbiamo volere, tutti, il meglio per l’Italia. Non era lo scenario che speravo: se lavoreranno per gli ultimi sarà un bene. Ma se adotteranno – come la Lega ha qualche volta lasciato intendere – politiche razziste, xenofobe e antieuropeiste, li combatteremo. Perché quello che si appresta a nascere – ad eccezione del reddito di cittadinanza – ha in sé tutti gli elementi di un governo di ...

Banche Nel mirino per il governo Lega-M5s : smaltimento Npl a rischio - quali rischi si corrono : Piazza Affari nuovamente giù: ha chiuso in calo dell'1,31% con scambi per 2,9 miliardi di euro. Niente di eccezionale perchè in linea con le sedute di lunedì e martedì. Vuol dire che c'è ...

M5S - ToniNelli : "Conte rimane il nostro candidato" : 11.40 - Danilo Toninelli sta facendo il giro delle radio italiane e dopo essere intervento a 6 Su Radio 1, poco dopo ha partecipato a "24Mattino" su Radio24, dove ha confermato che non ci sono alternative al nome di Giuseppe Conte. O meglio, l'unica altra possibilità è il ritorno al voto già paventato da Matteo Salvini.Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto. Questa evenienza del "se non venisse dato l'incarico" non esiste. E per me ...

Renzi esce dal Pd : nuovo partito Nel 2019?/ 'Modello-Macron' per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari

Governo M5s-Lega - diretta : il nome di Conte “in bilico”. Carelli : “Non escludo che salti. Savona? L’Italia resterà Nell’euro” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

M5S - ToniNelli : "Conte rimane il nostro candidato. Oggi l'incarico al Quirinale" : Giuseppe Conte, nonostante le indiscrezioni trapelate ieri, sembra confermato come il candidato di Lega e M5S alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo governo che si sta cercando di formare ormai da settimane. Dopo le parole di ieri di Matteo Salvini, Oggi è stato Danilo Toninelli, il capogruppo di M5S al Senato, a confermarlo durante un intervento a 6 Su Radio 1.Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega. Ha ...