Nedved ' Higuain sotto contratto | vedremo'

Juventus - Nedved fa luce sul futuro di Mandzukic e Higuain : “i giocatori non vanno trattenuti” : Pavel Nedved ha parlato del futuro di Mandzukic e Higuain, sottolineando come la Juventus non obbligherà nessuno a rimanere controvoglia Tiene banco in casa Juventus il futuro di Mandzukic e Higuain, pezzi pregiati di un mercato che comincia a regalare le prime emozioni. Il club campione d’Italia non ha intenzione di privarsi dei propri attaccanti, ma non tratterrà nessuno controvoglia come sottolineato da Pavel Nedved. Higuain – ...