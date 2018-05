Nba | Houston ko | Golden State in finale

Playoff Nba - Houston-Golden State Gara-7 92-101 : i Rockets crollano - in finale sarà ancora Warriors-Cavs : Il percorso che hanno dovuto affrontare è stato decisamente più tortuoso rispetto a quello degli ultimi anni, ma alla fine siamo ancora allo stesso punto delle ultime quattro stagioni. I Golden State ...

Nba Playoff 2018 : Gara 7 sia a Boston che a Houston : sarà “Win or go home”! : Show must go on! Lo cantavano i Queen negli anni 90′ e lo diciamo noi oggi per questi NBA Playoff 2018 che sembrano non voler terminare mai. Infatti entrambe le Finali di Conference andranno alla decisiva Gara 7, cosa che non succedeva addirittura dal lontano 1979. Se a una splendida Boston di Gara 5 ha risposto un sontuoso LeBron James in Gara 6, ai tenaci Rockets di Gara 5 hanno risposto gli Splash Brothers (al secolo Thompson e ...

Basket - Playoff Nba 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

Chris Paul - infortunio/ Nba - tegola per Houston : salta gara-6 con Golden State : infortunio Chris Paul basket NBA, tegola per Houston: il giocatore più importante dei Rockets salta gara-6 con Golden State per una lesione al bicipite(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:13:00 GMT)

Nba Playoff - Houston-Golden State 98-94. Paul - 20 punti. Ora è 3-2 Rockets : Houston , 1, -Golden State 98-94 , 3-2 nella serie, In un modo o nell'altro, aggrappandosi alla leadership di Chris Paul e difendendo alla grande, Houston porta a casa gara-5 e mette così i campioni ...

