NBA | GOLDEN STATE VOLA IN FINALE CONTRO CLEVELAND Curry vs LeBron | atto quarto | mai

NBA 2018 - Golden State-Cleveland - la finale è sempre LeBron contro la squadra più forte del mondo : Gli altri ci provano Golden State e Cleveland vincono. La brutale sintesi della moderna NBA è tutta qui, nell’incrocio finale tra due franchigie che si giocheranno il titolo per il quarto anno consecutivo. Dopo l’immarcabile LeBron James, che ha trascinato i Cavaliers alla conquista della Eastern Conference violando 87-79 in gara 7 di finale il TD Garden di una Boston destinata a tornare in cima all’Est già dal prossimo anno (Tatum è il ...

NBA - il segreto del successo dei Golden State Warriors è il parziale nel 3° quarto : Evidentemente Golden State non aveva voglia di inventarsi un copione diverso da quello di due giorni fa. A cambiare infatti sono stati i protagonisti, ma non la sostanza: sotto di 11 punti a metà gara ...

NBA - Golden State vola in finale contro Cleveland/ Ad attendere Curry c'è LeBron James : Golden State si qualifica per la quarta volta consecutiva alle finals di Nba contro Cleveland. Giovedì notte primo atto di una finale diventata ormai un classico(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:33:00 GMT)

Playoff NBA – La legge di Golden State : Durant stende i Rockets privi di Chris Paul - Warriors alle Finals : In un’emozionante gara-7 delle Western Conference Finals, i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets staccando il biglietto per le NBA Finals per il 4° anno consecutivo Dopo la vittoria di Cleveland su Boston in una pazzesca gara-7, il quadro delle Finals si è finalmente completato nella notte del Toyota Center di Houston: sarà ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, rematch tra Cleveland Cavaliers e Golden State ...

NBA Playoff - Houston-Golden State 92-101 in gara-7 - Warriors di nuovo alle Finals : Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Finale NBA 2018 - Golden State-Cleveland : programma - orari e tv. Il calendario e tutte le date : Golden State-Cleveland. Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA avranno le stese protagoniste. Ennesimo capitolo della rivalità che ha caratterizzato tutte le ultime stagioni del basket americano. Finora sono arrivate due vittorie per i Warriors ed una per i Cavaliers. Entrambe sono reduci da due vittorie in trasferta in gara-7 nelle loro rispettive finali di Conference. Golden State ha superato gli Houston Rockets, mentre Cleveland ha ...

Com’è finita gara-7 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets : Si è giocata questa notte a Houston, per decidere chi si giocherà la finale contro i Cleveland Cavaliers The post Com’è finita gara-7 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets appeared first on Il Post.

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

NBA : Houston ko - Golden State in finale : ANSA, - Houston , USA, , 29 MAG - I campioni in carica di Golden State si qualificano per la quarta volta consecutiva alle Finals della Nba contro i Cleveland Cavaliers. Trascinati da Kevin Durant e i ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-7 92-101 : i Rockets crollano - in finale sarà ancora Warriors-Cavs : Il percorso che hanno dovuto affrontare è stato decisamente più tortuoso rispetto a quello degli ultimi anni, ma alla fine siamo ancora allo stesso punto delle ultime quattro stagioni. I Golden State ...

NBA playoff - Houston-Golden State preview - vota : chi va alle Finals? : Tutto in una partita. Houston e Golden State si giocano il biglietto per le Finals in quello che forse è il match più atteso dell'anno. Le due squadre che hanno dimostrato in tutta la stagione di ...

Basket NBA - finale Ovest Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

Basket NBA - finale Ovest : Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

Playoff NBA - Houston e Golden State volano a gara-7 : senza Paul i Rockets vengono asfaltati : Playoff NBA, Thompson-Curry-Durant distruggono Houston e portano la serie alla sua logica conclusione: si va a gara-7 Playoff NBA, gara-6 tra Houston e Golden State non è mai stata in bilico. Dopo un inizio shock da parte di Harden e soci, avanti 39-22 nel primo quarto, la gara è stata senza storia. Chris Paul è mancato enormemente alla squadra di D’Antoni che si è vista ‘spogliata’ di una delle soluzioni primarie del suo ...