NBA 2018 | Golden State-Cleveland | la finale è sempre LeBron contro la squadra più forte

Finale NBA 2018 - Golden State-Cleveland : programma - orari e tv. Il calendario e tutte le date : Golden State-Cleveland. Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA avranno le stese protagoniste. Ennesimo capitolo della rivalità che ha caratterizzato tutte le ultime stagioni del basket americano. Finora sono arrivate due vittorie per i Warriors ed una per i Cavaliers. Entrambe sono reduci da due vittorie in trasferta in gara-7 nelle loro rispettive finali di Conference. Golden State ha superato gli Houston Rockets, mentre Cleveland ha ...

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland 79-87 : immenso LeBron James - Celtics battuti in gara-7 : Per longevità, continuità di sforzo e lucidità nella gestione, una delle più incredibili imprese nella storia della NBA e dello sport in generale. Il sesto successo consecutivo in una gara-7 in ...

NBA Playoff 2018 : Gara 7 sia a Boston che a Houston : sarà “Win or go home”! : Show must go on! Lo cantavano i Queen negli anni 90′ e lo diciamo noi oggi per questi NBA Playoff 2018 che sembrano non voler terminare mai. Infatti entrambe le Finali di Conference andranno alla decisiva Gara 7, cosa che non succedeva addirittura dal lontano 1979. Se a una splendida Boston di Gara 5 ha risposto un sontuoso LeBron James in Gara 6, ai tenaci Rockets di Gara 5 hanno risposto gli Splash Brothers (al secolo Thompson e ...

Basket - Playoff NBA 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland. Boston battuta 109-99 : si va a gara-7! : La finale della Eastern Conference sarà decisa domenica notte in gara-7. Nel sesto episodio della serie i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Boston Celtics per 109-99 rimandando ogni discorso all’ultima partita, in programma al TD Garden. È stato inevitabilmente LeBron James il protagonista assoluto della serata, chiusa con 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, passando quasi tutti i minuti sul parquet (46 minuti). Il Re, spalle al muro, ha ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

NBA All-Defensive Team 2018 – Ecco i migliori quintetti difensivi della stagione : Draymond Green fa discutere [GALLERY] : Sono stati rilasciati gli NBA All-Defensive Team 2018, i migliori quintetti difensivi della stagione: qualche sorpresa inaspettata fra i più bravi difensori della lega Mentre le Finali di Conference entrano nel vivo, l’NBA ha rilasciato i due All-Defensive Team 2018, i migliori quintetti difensivi della stagione. I nomi riportati da Shams Charania, giornalista di Yahoo Sport, hanno sorpreso diversi appassionati del basket a stelle e ...

NBA 2018 : Boston vince gara-5 ed è ad un passo dalle Finals. Cleveland e LeBron James spalle al muro : Boston è ad una sola gara dal ritorno alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010. I Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers di LeBron James per 96-83 in gara-5, portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie di finale della Eastern Conference. Il primo match point sarà giocato in trasferta, venerdì notte, ma in caso di sconfitta la squadra di Brad Stevens potrà disputare gara-7 sul parquet del TD Garden, in una serie che fin qui ha seguito ...

NBA Playoff 2018 - Boston-Cleveland 96-83 : Boston impone la legge del Garden - è 3-2 Celtics : Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 96-83 Ormai è chiaro: in questa serie è sempre questione di parziali, e di fattore campo. Boston torna al TD Garden, vola sul 32-19 nel primo quarto, fa gara di ...

NBA Playoff 2018 : LeBron fa 2-2 coi Celtics - anche Warriors e Rockets in perfetta parità! : Lo show in questi fantastici NBA Playoff 2018 continua e continua nel segno dell’incertezza più totale. Infatti entrambe le serie sono sul 2-2 e promettono ancora tanto spettacolo e risultati sorprendenti. Partiamo come al solito dalla Finale della Eastern Conference tra Celtics e Cavaliers. LeBron James con due partite casalinghe veramente da re indiscusso della lega ha riequilibrato la serie coi Celtics. In Gara 3 i Cavs sono ...