Nazionale | Fabbricini | “bene la prima di Mancini”

Buffon chiude la porta in faccia a Fabbricini ed alla Nazionale : lo sfogo di Gigi! : Gigi Buffon ha preso una decisione molto controversa, ha detto no alle richieste da parte della Figc in merito alla passerella durante Italia-Olanda Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, nella giornata di ieri ha aperto la porta ad un’ultima passerella di Gigi Buffon con la maglia della Nazionale italiana. Proprio il portiere però, ha risposto a tono, rifiutando di presenziare durante la gara tra Italia ed Olanda. ...

Nazionale - Fabbricini : "Mancini e io vogliamo Buffon per Torino" : Il commissario straordinario della Figc: "Importante averlo in campo per quello che ha rappresentato per l'Italia"

Nazionale - Fabbricini annuncia il c.t. : "Mancini? Sì - adesso è fatta" : "Stiamo limando qualche aspetto, ma possiamo dire che per Mancini c.t. dell'Italia è fatta". Tocca al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, annunciare l'arrivo di Roberto Mancini ...

ROBERTO MANCINI IN Nazionale? FABBRICINI CONFERMA/ "Discuteremo di cifre e dettagli dopo il 13 maggio" : Italia, ROBERTO MANCINI sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. Il tecnico di Jesi, attualmente in forza allo Zenit, potrebbe essere il prossimo allenatore.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:35:00 GMT)

CT ITALIA - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro segreto ma il commissario Fabbricini (Figc) glissa : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Nazionale - Ancelotti incontra Costacurta e Fabbricini a Roma : stretta per il ruolo di Ct : Tutto fatto? Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, mancherebbe solo l'ultimo ok. Il nodo resta sempre quello dell'ingaggio: per un biennio la Federcalcio ha a budget un limite di spesa di 5 ...

