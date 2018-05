Nazionale | Belotti | “si è vista la nostra voglia di ripartire”

calcioweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) ”Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, perchè penso che si sialae del ct di ripartire. Abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, abbiamo creato e vinto meritatamente”. Così ai microfoni di Rai Sport Andreacommenta la vittoria dell’Italia nell’amichevole con l’Arabia Saudita. ”Se questa gara può essere anti-depressivo post Svezia? Quello purtroppo è un nodo che abbiamo tutti in gola – ha aggiunto l’attaccante – Sappiamo tutti cosa è successo e fa male ricordarlo. Abbiamo cercato di ripartire da questa partita per avere una grandissima fiducia in noi stessi”. E su Balotellidice ”sappiamo tutti che giocatore è. Oggi ha fatto un grandissimo gol e penso che possa darci una grandissima mano”. L'articolo: “si èladi ...