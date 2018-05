NATI CON LA CAMICIA Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill oggi | 29 maggio

ConsegNATI lavori adeguamento viabilità sulla Cava Ispica-S.Bramante : I lavori andranno a risolvere una criticità antica di quella strada che negli ultimi anni è peggiorata con lo svincolo autostradale di Rosolini

Di Maio mobilita la piazza contro Mattarella il 2 giugno. Scontro sui 'nomi alterNATIvi' : Luigi Di Maio mobilita la piazza e non molla Matteo Salvini. All'indomani del fallimento della nascita di un governo M5s-Lega, il capo politico 5 stelle chiama il suo popolo alla mobilitazione e annuncia la prima manifestazione in piazza a Roma il prossimo 2 giugno, celebrazione della festa della Repubblica, con in mano un tricolore. Tutto in chiave 'anti Mattarella'. Il leader M5s dopo la minaccia di ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campioNATI di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Governo : Di Maio - ministri anche condanNATI ma guai se critichi Ue : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La situazione è molto grave, gravissima. Ieri si è sancito il concetto che può fare il ministro anche se sei un condannato, un indagato per mafia, per corruzione, uno che va a prostitute, ma guai se critichi l’Europa. Il voto degli italiani è stato totalmente svuotato dai suoi valori e questo non è accettabile”. Così Luigi Di Maio in un video su Fb in cui invita alla mobilitazione. L'articolo ...

Finanziamento illecito - Gianni Alemanno prescritto - condanNATI gli altri due imputati : Prosciolto per intervenuta prescrizione l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accusato di Finanziamento illecito. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma. La vicenda è legata ad presunto Finanziamento di 30mila euro ricevuto per le elezioni regionali del 2010 mascherato da un falso sondaggio. I giudici hanno, invece, condannato a due anni ciascuno di reclusione l’ex manager della società Accenture, Giuseppe Verardi e i funzionari della ...

Volley - NATIons League 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Confermati Zaytsev - Juantorena e gli altri big : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati a San Juan (Argentina) dal 1° al 3 giugno dove affronteranno Canada, Iran e i padroni di casa guidati da Julio Velasco. Ivan Zaytsev e compagni, reduci da tre vittorie consecutive contro Germania, Brasile e Serbia, vanno a caccia di altri successi per avvicinarsi alla Final ...

Under 21 - doppia tegola per Di Biagio : Cutrone e Barella infortuNATI - convocato Tumminello : doppia tegola per l'Under 21 di Gigi Di Biagio, che dopo l'amichevole con il Portogallo perde Patrick Cutrone e Nicolò Barella. Cutrone, che il ct degli azzurrini ha sostituito convocando Marco ...

Collina : 'BeNATIa-Vazquez? Il Var in Real-Juve avrebbe confermato il rigore' : NO IN CHAMPIONS - 'Ora il VAR sarà alla Coppa del Mondo , una competizione che si gioca tutta nello stesso paese, con la stessa produzione televisiva. Se guardiamo alla Champions, si gioca in molti ...

Real Madrid-Juventus - Collina : “BeNATIa-Vazquez? Rigore anche con il Var” : La Champions League si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ma non si placano le polemiche soprattutto in casa Juventus, in particolar modo si continua a parlare del contatto Benatia-Vazquez che ha portato al Rigore per i Blancos ed all’eliminazione dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del designatore UEFA Pierluigi Collina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “l’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico a distanza di ...

Volley - NATIons League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Modena - 20enne cinese ucciso in casa e nascosto in valigia : condanNATI 5 amici minorenni : Modena, 20enne cinese ucciso in casa e nascosto in valigia: condannati 5 amici minorenni L’omicidio dello studente risale al 25 novembre. Il tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 14 anni e 4 mesi in rito abbreviato il branco Continua a leggere L'articolo Modena, 20enne cinese ucciso in casa e nascosto in valigia: condannati 5 amici minorenni proviene da NewsGo.

AMICI 2018 SERALE/ Diretta a rischio per problemi tecnici? elimiNATI e finalisti : Lauren incontra il padre : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:12:00 GMT)

Volley - NATIons League 2018 : ITALIA INDEMONIATA! Azzurri incontenibili - Serbia demolita : terza vittoria consecutiva : L’ITALIA è letteralmente incontenibile, gli Azzurri non si fermano più e continuano a macinare vittorie esibendo un gioco spumeggiante e tecnicamente validissimo che sta facendo la differenza. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno asfaltato la Serbia con un roboante 3-0 (25-21; 25-18; 25-16) nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella competizione ...