Napoli | il “peso” del blasone | il calciomercato con Ancelotti è tutta un’altra storia

(Di martedì 29 maggio 2018) Maurizio Sarri è stato messo da parte da De Laurentiis, ilha scelto di virare su Carletto: un grande allenatore, ma non solo… In casaè iniziata una nuova era. Un’era targata, che porterà rivoluzioni sotto diversi profili. Si tratta di un tecnico molto diverso da Maurizio Sarri, il quale ha fatto grande ilin questi anni e va solo elogiato dai critici e ringraziato dai tifosi. Le differenze tra i due sono sì tattiche, ma vi è una diversità sostanziale che attualmente non è colmabile da Sarri:ha un “” nettamente superiore. Ma cosa intendiamo dire? E come può influenzare il nuovo corso partenopeo? Il, calcisticamente parlando, è lo spessore ed il rispetto guadagnato sul campo a suon di vittorie.è uno dei tecnici più vincenti e dunque più blasonati dellarecente del calcio europeo. ...