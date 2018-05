Napoli | Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti | Un Onore giocare per lui

Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...

Calciomercato Napoli - colpo di scena sul futuro di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sembrava certo l’addio di Marek Hamsik al Napoli ma nelle ultime ore va registrato un colpo di scena. “Non c’è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto per tre anni. Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così. Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...

Calciomercato Napoli - Hamsik : 'Futuro? Ho tre anni di contratto qui. Giocare con Ancelotti un onore' : Sirene cinesi che risuonano forte e un futuro tutto da scrivere, ma a provare a fare chiarezza sulla propria situazione è stato Marek Hamsik. Dopo l'apertura alla tentazione di un trasferimento in ...

Napoli - Hamsik ammette : "Tentato dall'offerta cinese" : Le sirene di mercato si fanno insistenti. Lo slovacco: "Ho ricevuto una chiamata da Ancelotti. Deciderò nelle prossime settimane"

Napoli - Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere ...

Napoli - Hamsik : 'Ancelotti mi ha chiamato - ma sono tentato dalla Cina' : TORINO - 'Futuro? Confesso di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti e per adesso sono un giocatore del Napoli'. Così il centrocampista dei partenopei, Marek Hamsik , nell'intervista ...

Napoli - la rivelazione di Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : Marek Hamsik alle prese con una decisione importantissima per la sua carriera ed anche per il nuovo Napoli di Ancelotti che sta per nascere “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il ...

Calciomercato Napoli - Hamsik : 'Tentato dalla Cina' : Napoli - 'Futuro? Sì ammetto di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti: per ora sono un giocatore del Napoli '. Così Marek Hamsik durante un'intervista rilasciata al portale slovacco sport24.

Hamsik - addio Napoli : la rifondazione è pronta : Ci sarebbero due, tre squadre cinesi che vorrebbero il capitano del Napoli. Suo padre, Richard, in un’intervista a pravda.sk ha dichiarato che Marek ha detto al presidente della squadra partenopea di voler lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. Dopo l'ennesimo anno senza scudetto sembra una vera rifondazione per la squadra di De Laurentiis Agli adii di Pepe Reina, Rafael, Christian Maggio, Mertens, Jorginho e probabilmente del ...

Hamsik - addio Napoli : la rifondazione è pronta : Ci sarebbero due, tre squadre cinesi che vorrebbero il capitano del Napoli. Suo padre, Richard, in un’intervista a pravda.sk ha dichiarato che Marek ha detto al presidente della squadra partenopea di voler lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. Dopo l'ennesimo anno senza scudetto sembra una vera rifondazione per la squadra di De Laurentiis Agli adii di Pepe Reina, Rafael, Christian Maggio, Mertens, Jorginho e probabilmente del ...

Napoli - il padre di Hamsik terrorizza la piazza : 'Al 60% va in Cina' : Il Napoli potrebbe perdere, oltre a Maurizio Sarri anche Marek Hamsik. Incredibile indiscrezione che rimbalza dal portale pravda.sk, sito del quotidiano slovacco che ha intervistato Richard, papà del numero 17 e capitano azzurro, diventato quest’anno miglior marcatore e giocatore con maggior numero di presenze della storia della società partenopea. Hamsik, proveniente da una stagione non proprio esaltante, ha attirato l’interesse di tre società ...

Hamsik via da Napoli - tifosi increduli : 'No Marek - sei una bandiera' : incredulità, rammarico ma tanto anche affetto. Queste le principali reazioni dei tifosi del Napoli nei bar, in metropolitana e sui social network dopo l'annuncio da parte di Marek Hamsik di un ...

VIDEO CM.IT - Fellaini gratis in Serie A. Hamsik spaventa il Napoli : ... anche oggi, lunedì 21 maggio 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero. Fellaini può arrivare gratis ...