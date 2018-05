Napoli | De Laurentiis | Mercato? State sereni Non dovevo stare a disposizione di

Napoli - De Laurentiis scatenato : Var - calciomercato - Sarri ed Ancelotti : Ultima giornata del convegno Football Leader che si sta svolgendo all’Università Federico II di Napoli, importante intervento del presidente De Laurentiis che ha parlato anche del club azzurro e del tecnico Carlo Ancelotti: “Quello che mi ha scocciato è che in Italia nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Per me un arbitro è una persona equidistante che non può avere un ruolo politico – ha detto il presidente del ...

Napoli - De Laurentiis punge la Juve : “Calciopoli c’è stata. Fatto un grande campionato…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis ha Fatto il punto della situazione sul Var e sul campionato appena terminato. Non manca la piccola frecciatina alla Juventus con riferimento a Calciopoli. Ecco le parole riportate da “Radio Crc” “IL Napoli HA Fatto UN grande CAMPIONATO” “Se il Var è un esperimento, il primo anno non lo […] L'articolo Napoli, De Laurentiis punge la Juve: “Calciopoli c’è ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Sarri al Chelsea - de Laurentiis blocca tutto/ Napoli - nessuno sconto sulla clausola : scontro legale? : Sarri al Chelsea, de Laurentiis blocca tutto: il presidente del Napoli non concede alcuno sconto sulla clausola rescissoria, possibile scontro legale in vista(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - scelto il dopo-Reina : la decisione di Ancelotti e De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sempre più spedito sul mercato, dopo l’accordo con Carlo Ancelotti per la panchina adesso l’intenzione è quella di rinforzare la rosa, previste cessioni ed acquisti, nel frattempo è stato scelto il portiere per la prossima stagione. Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli, il portiere 30enne vorrebbe concretizzare l’affare prima di Russia 2018, volando così ai Mondiali con ...

Napoli-Sarri - De Laurentiis non fa sconti sulla clausola. Chelsea a rischio? : Napoli-Sarri- C’eravamo tanto amati. Possiamo riassumere così il rapporto tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate dai colleghi di “Il Mattino”, il presidente partenopeo non sarebbe intenzionato a rinunciare agli 8 milioni della clausola rescissoria dell’ormai ex tecnico. Un dettagli che potrebbe far saltare il passaggio di Sarri al Chelsea. […] L'articolo ...

Renato Sanches al Napoli?/ Mendes ha proposto il jolly portoghese ad Ancelotti e De Laurentiis : Renato Sanches al Napoli? Calciomercato news: Mendes ha proposto il giocatore ad Ancelotti e De Laurentiis, ma i partenopei restano scettici sul portoghese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:57:00 GMT)

Napoli - tra De Laurentiis e Sarri ora volano gli stracci : Non si sono lasciati benissimo Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Che il rapporto tra i due non fosse dei migliori, lo sapevano un po' tutti. Ma le modalità del blitz con cui il presidente del ...

Napoli - Sarri sotto shock : lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annuncio di Ancelotti : Sarri vs De Laurentiis, il duello tra le parti continua serrato, il tecnico ha risposto a tono dopo le novità relative alla panchina del Napoli Carletto Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, il patron De Laurentiis ha deciso di non aspettare la decisione di Sarri ed ha scelto di muoversi dunque anzitempo. Lo stesso ormai ex tecnico Sarri, ha parlato dell’accaduto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Non meritavo di ...

SARRI CONTRO DE LAURENTIIS/ “Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli”. Ora c'è il Chelsea? : SARRI al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:02:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis annuncia Ancelotti : «Benvenuto Carlo» - «Sono veramente felice e onorato» : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato con il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Benvenuto Carlo!». Questo il testo...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Grazie per la collaborazione' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Ci hai ragalato emozioni e prestigio' : 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

Calcio - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...