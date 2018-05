Napoli - choc a piazza Principe Umberto : due carabinieri circondati e feriti da immigrati : Disordini ieri a piazza Principe Umberto, alle spalle della Stazione Centrale. A denunciare l'episodio il Comitato Quartiere Vasto che ha postato foto e video dell'accaduto. 'Gravissimo episodio ...

Choc a Napoli - 13enne in coma etilico ricoverato in fin di vita al Santobono : Ennesima tragedia che coinvolge un minorenne durante la movida del sabato sera. Un ragazzo di appena tredici anni è giunto intorno alle 23.30 all'Ospedale Santobono con un codice rosso....

Napoli choc. Giù dalla Vela verde morto ventenne di Capodimonte : Si indaga a tutto campo sulla morte di un ventenne di Capodimonte. Il ragazzo, che proprio oggi compiva gli anni,

Napoli choc - precipita da una vela di Scampia : 20enne muore nel giorno del compleanno : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Napoli choc - sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una scuola : La Polizia ha sequestrato un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino, che frequenta la quinta classe, lo...

Choc a Napoli - agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Napoli - al telefono mentre effettua la Tac : l'immagine choc diventa virale : Un singolare episodio si è verificato all’ospedale Cardarelli di Napoli alcuni giorni fa. Una donna si era recata al nosocomio, accompagnata dai parenti, per effettuare una serie di accertamenti per individuare le cause di una fastidiosa cefalea che la tormentava da giorni. Nello specifico i sanitari avevano disposto una serie di esami per cercare di comprendere l’origine del mal di testa. Tra gli altri il medico aveva disposto una Tac urgente ...

Napoli - post choc del sindaco De Magistris : "Furti di Stato e di calcio - ci riprenderemo ciò che è nostro". Ma Selvaggia Lucarelli reagisce così : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, difende furiosamente la città e la squadra. In un post su Facebook, il primo cittadino partenopeo ha commentato questa mattina ciò che è...

Scritte choc contro Donnarumma : la protesta degli ultrà del Napoli : «Donnarumma infame», è la scritta ch'è comparsa nella notte a Castellammare, nella città d'origine del portiere del Milan, protagonista di una polemica a...

Napoli choc - far west in pieno centro : «Spari in strada - ragazzi terrorizzati». La video-denuncia su Facebook : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le...

Spari e pistole fra la folla - choc a Napoli : "Avevamo avuto diverse segnalazioni, ma ora c'è anche un video che abbiamo recuperato a confermare che, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, c'è stata una stesa violentissima nella ...