NAPOLI | AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI Video | operatore preso a testate con casco

Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario

NAPOLI - 17enne muore in un incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...

Lo riferisce l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha raccolto le testimonianze dei paramedici

L'episodio è stato denunciato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate": nella notte i parenti della vittima di un incidente in scooter si sarebbero impossessati di un veicolo dell'ospedale Vecchio

Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto dopo incidente stradale ai Quartieri Spagnoli: folla inferocita prende d'assalto l'ospedale.

L'ambulanza circondata, i calci sulle fiancate, l'autista preso per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle 5.30

L'ambulanza circondata, i calci sulle fiancate, l'autista preso per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle 5.30, per soccorrere

Non sarebbe stato un assalto a far deflagrare i vetri di un'Ambulanza il 12 maggio scorso a Napoli. Dalle indagini della polizia sembra che la causa sia accidentale, non dolosa. Il caso era nato dopo la denuncia di operatori sanitari, secondo cui l'Ambulanza era stata assalita con un palo di ferro, che aveva mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo che stava trasportando un paziente. Sarebbe invece stato il mezzo stesso a urtare

Antonella Vacca infermiera, Mirko Tarallo autista, entrambi della Croce rossa italiana, e Felicetta Maione, medico, dipendente precaria della Asl Napoli 1: eccoli gli eroi civili del 118

Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: "Qui come a Raqqa". Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni