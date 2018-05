Mura Latine e Villa Pamphilj | l' apicultura urbana conquista la Capitale

romatoday

: Nasce MURA SOLIDALI. Un nuovo impegno del Comitato Mura Latine per provare a dare sostegno a chi è in difficoltà di… - MuraLatine : Nasce MURA SOLIDALI. Un nuovo impegno del Comitato Mura Latine per provare a dare sostegno a chi è in difficoltà di… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Le pecore per sfalciare i prati e le api per studiare il livello d'inquinamento atmosferico . Per migliorare la qualità della vita dei romani, l'amministrazione penstastellata sembra intenzionata a ...