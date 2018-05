Motorola One Power | ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One

Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i : Una versione potenziata del Motorola Moto G6 Plus, caratterizzata da un processore Qualcomm Snapdragon 660 e da ben 6 GB di RAM, è apparsa in Rete L'articolo Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play messo a nudo da Evleaks : davvero niente male nella colorazione Deep Indingo : Motorola Moto Z3 Play sembrerebbe essere il protagonista di un nuovo leak pubblicato da Evan Blass che lo ritrarrebbe nella colorazione Deep Indingo.

Samsung e Motorola brevettano speaker - smartwatch e smartphone pieghevoli : La corsa a chi brevetta un prodotto per primo è sempre aperta e aziende come Samsung e Motorola non rallentano di certo in questo settore. Ecco gli ultimi brevetti depositati delle case!

Motorola insiste con gli smartphone modulari : ecco come sarà Z3 Play : (Foto: Android Headlines) Grazie ad alcune immagini emerse in Rete in queste ore riusciamo a completare un primo ritratto di Moto Z3 Play, gadget di fascia media che ha l'onere di inaugurare la terza generazione di telefoni modulari di Motorola, gruppo Lenovo. I render arrivano da fonti interpellate da Android Headlines e non se ne può dunque verificare l'autenticità, ma se confermati rivelerebbero come l'azienda abbia ...

Motorola lancia i Moto G di sesta generazione - tre modelli per la prima volta con display 18 : 9 : Pochi giorni fa Motorola ha annunciato l'arrivo della sesta generazione dei Moto G, la sua famiglia di smartphone dedicata alla fascia medio-bassa del mercato divenuta celebre fin dalla prima generazione per l'ottimo rapporto qualità prezzo, con 3 modelli che si presentano con display 18:9 (prima volta per il brand americano) ed un design simile a quello del Moto X4 arrivato sul mercato a fine autunno. Moto G6 Plus è il modello ...

Motorola - i nuovi Moto G6 : smartphone premium a buon prezzo : Dopo aver saltato l'appuntamento con il Mobile World Congress di Barcellona, Motorola decide di ritagliarsi uno spazio tutto suo per annunciare le nuove linee di smartphone per la fascia media e la fascia bassa di mercato. E lo fa dal Brasile, storicamente uno dei paesi dove il brand controllato da Lenovo va meglio, organizzando un evento ad hoc per il lancio dei nuovi Moto G6 e Moto E5: cinque smartphone in totale, che vanno a coprire ...

Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione : Motorola ha fatto un bel regalo ai suoi clienti e ha svecchiato l'interfaccia grafica dell'applicazione Fotocamera dei suoi smartphone, che adesso si presenta con un look più moderno e accattivante.

AmbiVision Moto è una Mods che accende gli smartphone Motorola : AmbiVision Moto è un'interessante soluzione studiata per trasformare gli smartphone Motorola della gamma Moto Z in oggetti dal design accattivante