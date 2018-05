MotoGp – Marquez verso il Mugello | “dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra”

MotoGp Honda - Marquez : «Bene il vantaggio - ma siamo ancora all'inizio della stagione» : Ha aggiunto il campione del Mondo. CALENDARIO CLASSIFICA Honda Marquez Mugello Tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez è già (nettamente) in fuga. Dovizioso - serve una vittoria per tornare in corsa : Come tradizione ad inizio giugno è tempo del Mugello, ovvero del Gran Premio d’Italia della MotoGP. Sullo splendido tracciato toscano saranno in palio 25 punti di capitale importanza che, nonostante siano passate solamente cinque gare del calendario, rischiano di poter dare un indirizzo ben definito ad ogni discorso riguardante il titolo iridato. Ci stiamo sbilanciando forse? Guardando la classifica generale assolutamente no. Al comando ...

MotoGp - Marquez e Pedrosa proveranno la Red Bull da Formula 1 il 5 e il 6 giugno : Dopo Hamilton che sfida Crutchlow in moto, c'è un altro campione del mondo che fa sognare gli appassionati del motorsport. Marc Marquez ha postato sul suo profilo Instagram una foto all'interno dell'abitacolo della monoposto Red Bull . Un futuro in Formula 1 per lo ...

MotoGp – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

MotoGp. Marquez e Stoner - insieme a 'Quota 38' : Marquez è arrivato alla HRC spinto dal vento di un mondo che lo aveva eletto, a ragion veduta, bandiera del nuovo motociclismo. Percorsi diversi, ma risultati sovrapponibili. E un solo grande ...

MotoGp - Marquez e Pedrosa proveranno una Formula 1 : MotoGP Formula 1 Il 5 e 6 giugno, i due alfieri del Team Honda Repsol: Marc Marquez e Dani Pedrosa , insieme al campione del mondo di motocross Tony Cairoli, scenderanno in pista sul circuito austriaco di Spielberg a bordo della Red Bull Formula 1. L'azienda della bibita energetica, ha deciso di premiare i tre piloti, che ...

MotoGp – Marquez presto a bordo di una monoposto di F1 : dopo il Mugello due giorni sulla Red Bull : Marc Marquez in pista su una Red Bull dopo il Mugello: il regalo del team di Milton Keynes Reduce dalla vittoria di Le Mans, Marc Marquez continua a sorridere con una notizia che sicuramente lo renderà felicissimo: secondo Motorsport.com infatti lo spagnolo della Honda avrà presto l’opportunità di guidare una monoposto di F1. La Red Bull ha deciso di premiare Marquez, Pedrosa e Cairoli, sponsorizzati dal famoso brand, con due giorni ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans, nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale né lui né la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

News Sportive 20/05/2018 – Nadal re di Roma - Marquez dominatore della MotoGp e tanto altro : Rafa Nadal torna a vincere gli Internazionali d’Italia dopo il trionfo di Zverev della scorsa edizione, Sarri intanto saluta il San Paolo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

MotoGp - Marc Marquez : il Mondiale è già vinto? Superiorità netta e mancanza di un vero avversario : Sono passate solamente cinque gare in questo Mondiale 2018 della MotoGP, ma Marc Marquez ha già, quasi (proviamo ad usare la scaramanzia) chiuso i conti in ottica titolo. 95 punti conquistati contro i 59 del secondo in graduatoria, Maverick Vinales. Due numeri lontani e che si possono invertire, ma che parlano chiaro sul livello attuale del campione del mondo in carica e, soprattutto, dei suoi rivali. Spesso le cifre sono fredde e non dicono ...