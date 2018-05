Moto | ottimi i risultati ottenuti dai Talenti Azzurri FMI nei Campionati Italiani Junior

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGP - GP Francia - Valentino Rossi : 'Ottimista per forza - non ho altra scelta' : Gara importante, aggiornamenti in un paio di mesi "Le Mans è una gara importante perché vedremo se nelle piste storicamente buone per la Yamaha , Le Mans e Mugello, possiamo fare meglio rispetto a ...