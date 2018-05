Morto a 92 anni Alberto Mieli | tra ultimi sopravvissuti ai lager

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : Morto un ragazzo di 27 anni di Anzio : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Un ragazzo ...

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : Morto un ragazzo di 27 anni - 4 feriti gravi : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Conseguenze ...

Bolzano - Morto a 63 anni Markus Soppelsa : Bolzano. Non ce l'ha fatta Markus Soppelsa a vincere la battaglia contro il male. A 63 anni s'è dovuto arrendere gettando nello sconforto il mondo del teatro e dello sport. Soppelsa, ex dipendente del ...

È Morto Alan Bean - il quarto uomo a camminare sulla luna : aveva 86 anni : È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni. Era nato a Wheeler, in Texas, ed era entrato nella marina militare dopo una laurea in ingegneria. La sua camminata nello spazio avvenne il 19 novembre The post È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni appeared first on Il Post.

Lazio - Morto escursionista di 41 anni : 18.30 Un escursionista di 41 anni è morto per cause ancora non precisate mentre faceva trekking. Il corpo è stato trovato sui Monti Lucretili,in provincia di Roma, dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico. Trasferito in un punto senza vegetazione è stato poi prelevato da un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo, residente a Montelibretti, è deceduto mentre stava percorrendo un sentiero di alta montagna. I suoi familiari avevano dato ...

Giallo a La Spezia - mentre camminano trovano un ragazzo di 26 anni Morto in strada : Il tragico ritrovamento alle prime luci dell'alba in pieno centro. Inutili i soccorsi allertati dai passanti, il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Sul caso indagano ora i carabinieri per stabilire con certezza le cause della morte.Continua a leggere

Cuneo - scende dallo scuolabus e viene travolto : Morto bimbo di 6 anni : Il drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì a Cavallermaggiore, nella provincia di Cuneo. Sceso dallo scuolabus il bambino avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un’auto, una Bmw Serie 3, che arrivava dalla parte opposta. Il conducente dell'auto non ha potuto evitare l'impatto.Continua a leggere

Treno contro tir - Morto Roberto Madau. Il macchinista aveva 61 anni - sarebbe andato in pensione tra pochi mesi : Le cause del disastro sono ancora da accertare, ma tra le due vittime dello schianto del Treno contro un tir nella tratta tra Torino e Ivrea c'è anche il macchinista del convoglio. Roberto...

Doveva essere un intervento semplice alla vescica : Morto a 61 anni - aperta inchiesta : L'uomo, originario del Torinese, era stato sottoposto a un intervento per un tumore alla vescica. Poi le complicazioni e altre due operazioni. Il decesso sabato alle Molinette. La Procura del capoluogo piemontese ora ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.Continua a leggere

STRAGE SULL’A31/ Video - Arianna muore a 17 anni a fianco del padre - Morto anche il musicista Pozza : STRAGE sull'A31, Video: Arianna muore a 17 anni a fianco del padre, morto anche il musicista Pozza di anni 60, molto conosciuto in quelle zone. Infine la quarta vittima, un 33enne(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:48:00 GMT)

Philip Roth Morto a 85 anni : addio al più grande scrittore che non ha mai vinto il Nobel : Gli accademici di Svezia non lo hanno mai ritenuto all'altezza del premio più prestigioso al Mondo, o forse lui ormai era ritenuto troppo 'classico' o poco esotico per questi tempi. Sicuramente ...

