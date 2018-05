Moody' s avverte | Senza riforme e calo del debito | pronti a tagliare il rating

Moody's avverte l'Italia : rating sotto osservazione : Teleborsa, - Mentre continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Mattarella su Paolo Savona all'Economia , arrivano cattive notizie per il nuovo governo, ancora prima di insediarsi. L'agenzia di valutazione del credito Moody's ha annunciato di aver avviato la procedura di revisione del rating ...

