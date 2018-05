Ministero degli Esteri cinese a Taiwan | dicitura sulla diplomazia del denaro

Luigi Di Maio - spunta l'amico d'infanzia per il Ministero degli Esteri : l'ipotesi Pasquale Salzano : Mentre la partita su Paolo Savona al ministero dell'Economia sta entrando nella fase calda, il lavoro sottotraccia sul fronte grillino continua per sistemare le caselle del ministero della Difesa e degli Esteri, poltrone chiave per la politica estera ...

Ministero degli Esteri cinese apprezza la soluzione di Spagna su questione riguardante Taiwan secondo il principio di "una sola Cina" : La Cina è contenta del continuo approfondimento della mutua fiducia politica, del progresso stabile delle cooperazioni in vari settori e dei risultati sempre crescenti ottenuti dalle cooperazioni su ...

VERONA - 19ENNE PORTATA IN PAKISTAN E SEGREGATA PER ABORTIRE/ Farah come Sana? Nota del Ministero degli Esteri : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “Costretta ad ABORTIRE”. 20enne di VERONA sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:02:00 GMT)

Ministero degli Esteri russo : Kiev non è riuscita a screditare il Giorno della Vittoria - : La Parata del Giorno della Vittoria 2018 VIDEO E CRONACA TESTO Il Ministero ha sottolineato che "una falsa interpretazione dell'esito della Grande guerra Patriottica, che cancella la memoria dei ...

Il maxi ricorso degli assistenti giudiziari : “Noi - vincitori del concorso ma beffati dal Ministero” : Si sentono vittime di una beffa. Un’ingiustizia, verrebbe da dire, se non ci fosse di mezzo il ministero guidato da Andrea Orlando. Oggi il Tar del Lazio inizia a esaminare il ricorso di circa 350 persone che hanno partecipato all’ultimo concorso per assistenti giudiziari. Bandito a novembre 2016 dal ministero della Giustizia, inizialmente prevedev...

Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita/ Causa contro azienda sarda e funzionari Ministero degli Esteri : Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita: avviata una Causa legale da parte di tre organizzazioni umanitarie contro un'azienda sarda e funzionari del ministero degli Esteri.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:13:00 GMT)

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Ministero degli esteri russo pubblica 14 domande per Londra sul caso Skripal - : In particolare, Mosca chiede a Londra di spiegare perché alla Russia sia stato negato il diritto di accesso consolare a due cittadini russi che hanno sofferto sul territorio britannico. Inoltre, la ...