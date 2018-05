huffingtonpost

: Mille chilometri per una vittoria al Roland Garros: la favola di Marco Trungelliti -

(Di martedì 29 maggio 2018) Eliminato, poi ripescato, e infine vincitore di un match in un torneo dello slam. È l'incredibile parabola del tennista argentino, raccontata dal New York Times, che alha stupito tutti battendo al primo turno il ben più quotato talento australiano Bernard Tomic.La degna conclusione di una storia che sembra un, giovedì 24 maggio con la sconfitta dell'argentino durante le qualificazioni. Il 28enne perde contro il polacco Hurkacz, fa le valigie e se ne torna a Barcellona, dove si allena e vive da qualche mese assieme alla fidanzata Nadir. Poi però, accade l'imponderabile. Lo sfidante "originale" di Tomic, il connazionale Nick Kyrgios, si ritira a poche ore dalla partita, inizialmente prevista per lunedì 28 maggio. Fino a poco tempo fa, gli organizzatori del torneo lo avrebbero sostituito in men che non si dica con ...