Milano | una sigaretta davanti a Palazzo Marino per la Giornata senza Tabacco GALLERY

A Milano torna “Ti Ribalto” il festival per una disabilità fuori dagli stereotipi : Piu` di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone al "TI RIBALTO – Linguaggi universali da palcoscenico", festival delle arti a cura della Piccola Accademia di Cascina Biblioteca in programma al Teatro Bruno Munari dall'8 al 10 giugno. Per raccontare la disabilita` fuori dagli stereotipi.Continua a leggere

Milano - il gup : «Expo - nessuna violazione di legge da Sala» : «nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto» e non si può ravvisare alcuna violazione perché l'operato di ...

Milano : Tribunale assolve da omicidio paziente con problemi mentali Video : Il magistrato del Gup di Brescia Alessandra Di Fazio ha emesso in questi giorni il provvedimento di assoluzione con formula piena nei confronti del marocchino Abderrahim El Mouckhtari di 54 anni, che nel febbraio di un anno fa ha ucciso la sua terapista, Nadia Pulvirenti di 25 anni ferendola con coltellate mortali all'addome e alle gambe. L'uomo è stato ritenuto innocente dell'omicidio [Video] e incapace di intendere e volere perché affetto da ...

Milano - Il sindaco Giuseppe Sala prosciolto : “Nessuna violazione di legge” : “Nessuna delle violazioni di legge indicate dall’accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto” e non si può ravvisare alcuna violazione perché l’operato di Giuseppe Sala “ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del Cda” di Expo in relazione “alla questione delle essenze arboree”. Lo scrive il gup Giovanna Campanile motivando il proscioglimento del sindaco di Milano ...

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Milano - catturato l’imam evaso con una beffa dall’ospedale : voleva fuggire in Tunisia : Era scappato dall’ospedale Fatebenefratelli ed è stato catturato a Palermo. Aveva beffato le guardie simulando un suicidio

Lissone : cade mentre pota una pianta - grave in ospedale a Milano : stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano un sessantenne caduto una scala mentre potava una pianta nel suo giardino. È successo sabato mattina in via Brianza. È stato ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Milano - si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza : beccato da Le Iene : Milano, si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza: beccato da Le Iene Il programma ha documentato l’appuntamento e smascherato l’impostore con un collaboratore d’eccezione: il vero Emis Continua a leggere L'articolo Milano, si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza: beccato da Le Iene provIene da NewsGo.