Milano sotto attacco Giù banche e finanziari

Milano ancora giù con le banche - spread a quota 240 punti. Euro sotto 1 - 16 : Piazza Affari subito pesante all’avvio delle negoziazioni con le vendite sulle banche e su Poste Italiane che trascinano in basso l'indice: nonostante quattro cali consecutivi e una correzione vicina al 9% dai massimi dell’anno toccati il 7 maggio scorso, la Borsa scivola del 2% circa. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Milano : 23enne tenta di gettarsi sotto la metro San Babila/ Suicidio sfiorato : madre contro figlia lesbica : Milano: 23enne tenta di gettarsi sotto la metro San Babila, Suicidio sfiorato: madre contro figlia lesbica. E' accaduto nella mattinata di giovedì: donna salvata da tre sconosciuti(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:12:00 GMT)

Milano e Madrid ko con le banche su incognite politiche. Spread a 206 - euro sotto 1 - 17 : Il Ftse Mib, alla vigilia del week end probabilmente decisivo per la formazione del Governo M5S-Lega guidato da Conte, ha perso un altro 1,54% accompagnando il movimento al rialzo del rendimento del Btp 10 anni (che ha chiuso a 2,47%). A Madrid lo scandalo della sentenza Gurtel sulla rete di corruzione che sta travolgendo il Partito popolare del premier Mariano Rajoy ha fatto cadere l'Ibex35 dell'1,7%. Dietrofront del petrolio...

A Milano pesa toto-Governo - spread in area 190. Euro sotto quota 1 - 17 : pesano le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio internazionale e le incertezze sull’incontro tra Trump e il leader coreano Kim Jong Un. spread sfiora 200 punti e poi si ridimensiona. La moneta unica ai minimi da novembre 2017 sul dollaro. Wall Street apre debole ...

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “La città oggi è più aperta - inclusiva e partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

Milano - rider perde gamba sotto al tram : “Colpa delle buche in strada” : Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Continua a leggere L'articolo Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” proviene da NewsGo.

Milano - rider perde gamba sotto al tram : 'Colpa delle buche in strada' : Caduto per strada, mezza gamba rimasta sotto a un tram. L'arto gli è stato amputato. Francesco Iennaco, 28 anni, di professione rider, racconto il terribile incidente che lo ha visto protagonista a ...

Milano - fattorino di Just eat finisce sotto un tram durante un sorpasso : gamba amputata : Ha superato il mezzo pubblico senza accorgersi che dalla parte opposta ne arrivava un altro. Stava facendo una consegna.

Milano - arrestato commercialista coinvolto nei 'Panama Papers' : sotto sequestro Lamborghini - Rolex - case e terreni : Le accuse sono bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e autoriciclaggio. La finanza: "Ha creato un aggravamento del dissesto di una società fallita che...

Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per manifestazioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell'ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a p