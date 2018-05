Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni di interesse sono state presentate da Comuni, che li utilizzeranno per scopi sociali e istituzionali. Anche la direzione regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio ha manifestato l’interesse per alcuni beni. Per ottenere l’assegnazione

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tappa nelle regioni del centro nord d’Italia, dopo Bologna e Firenze. Durante la mattinata, gli enti pubblici partecipanti ...

Milano : accordo Prefettura-Abi per prevenzione criminalità in banca : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca. E' quello che verrà siglato domani, martedì 22 maggio, alle ore 12, tra il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e Abi-Associazione bancaria italiana, nell’ambito del convegno Abi 'Banche e sicurezza

Milano : Fondazione Cariplo e Prefettura insieme per la coesione sociale : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La coesione sociale è al centro dell'incontro istituzionale nella sede di Fondazione Cariplo a Milano, tra il presidente Giuseppe Guzzetti e il prefetto Luciana Lamorgese, dell'Ufficio Territoriale del governo di Milano. All'incontro partecipa, oltre a Guzzetti e Lamorg

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...