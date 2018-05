Milano e Madrid affossano l' Europa Spread vola ancora e chiude a 303 punti

ilsole24ore

BORSA: MILANO E MADRID AFFOSSANO L'EUROPA, SPREAD VOLA ANCORA A 303 PB

(Di martedì 29 maggio 2018) Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 annioltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017 mentre Wall Street è in rosso. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a, malea due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rajoy. Il Tesoro vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero (all'1,213%)....