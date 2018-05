Milano è la settima città più cara al mondo

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiude la settimana con molti dati (25 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 04:39:00 GMT)

La settimana della fotografia a Milano : Dal 4 al 10 giugno si svolgerà la Milano PhotoWeek, una settimana di incontri, mostre e proiezioni dedicati alla fotografia. Leggi

Chiusa la settima edizione di Piano City Milano : Si chiude questa sera alle 22.20 con il concerto di Vinicio Capossela la settima edizione di Piano City Milano. Oltre 470 concerti e più di 500 pianisti hanno dato vita a un week end di musica, dal centro alle periferie con appuntamenti gratuiti e di ogni genere; dai concerti nelle piazze, nei musei e sul tram, alle lezioni di Piano, fino ai programmi speciali dedicati ai grandi maestri, da Bach a Debussy, da Schubert a Satie e ...

Milano -1 - 5% con banche ko - spread a 165. Ftse Mib - 3% in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Pesante anche Ubi. Deboli anche le altre borse...

Raggi in tribunale a Milano contro il settimanale “Chi” : Virginia Raggi, suo marito, e l’assessore ed ex vicesindaco romano Daniele Frongia schierati dalla stessa parte della barricata in un’aula di giustizia a Milano contro il settimanale ’Chi’. Al centro della disputa giudiziaria, un pezzo di gossip del noto giornale scandalistico pubblicato nel maggio 2016, in piena campagna elettorale per la conquist...

Piano City Milano 2018 - un fine settimana a tutta musica : La metropoli meneghina è pronta a inchinarsi per un intero fine settimana a sua maestà la musica. Sotto la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e di Titti Santini, dal 18 al 20 maggio andrà infatti in scena l’edizione 2018 di Piano City Milano, con oltre 470 concerti previsti ad ogni ora nelle più disparate aree della città. “Piano City Milano è a tutti gli effetti la colonna sonora per eccellenza e d’eccellenza che pervade la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari comincia la settimana con pochi dati (7 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana, ma senza particolari dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 03:57:00 GMT)

Air Arabia ora a Milano/Bergamo anche con 2 voli settimanali per l'Egitto : Teleborsa, - Air Arabia oltre al voli con il Marocco ora a Milano/Bergamo anche da e per l'Egitto . La compagnia, nata nel 2003 che con i suoi 60 Airbus A320-214 e 144 aeroporti serviti in Europa, ...

Milano : dal 7 maggio una settimana di Food Week : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Torna dal 7 al 13 maggio la Milano Food Week, con sette cucine tematiche disseminate per la città e quaranta tra gli chef più rappresentativi del panorama italiano coinvolti in show e storycooking. Il tema della nona edizione sarà il ‘carrello della spesa’ e tanto spazio sarà riservato alla solidarietà, con quattro onlus impegnate in una raccolta di generi alimentari in favore delle fasce più ...

Milano Graphic Art 2018 : un fine settimana dedicato alla grafica d'arte : ...interi processi di creazione delle immagini o della fabbricazione del libro 12 workshop di diretta esperienza delle diverse tecniche di disegno e di stampa Gli aspetti più materiali di questo mondo ...

Milano : polizia locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (2) : (AdnKronos) – Sul fronte dell’abusivismo, sono stati individuati 3 conducenti che esercitavano il servizio taxi senza la prescritta autorizzazione, due dei quali operavano per mezzo di piattaforme informatiche: “I contesti per acquisizione difforme rispetto alla normativa (art. 85, noleggio con conducente) sono stati 15, di cui 9 a carico di conducenti che avevano acquisito il servizio per mezzo dell’app Uber ...

Milano : polizia locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (3) : (AdnKronos) – “Notevole il lavoro di presidio messo in atto nelle stazioni delle metropolitane e dei treni, anche in collaborazione con Atm e Polfer per contrastare il fenomeno degli ambulanti abusivi e atti vandalici”: l’impegno ha riguardato 22 stazioni di metropolitana e 27 fermate delle linee di superficie, oltre a 78 convogli. “Sono state controllate 23 persone e 108 sono state allontanate, oltre a tre ...

