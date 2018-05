Milano-Bicocca festeggia i suoi primi vent' anni

Università : Milano -Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l'individuo e per la società. Gli eventi che vedranno ...

Milano -Bicocca : la mobilità sostenibile è sempre più sharing : Iscrizioni al servizio a costo zero. Offerte promozionali sulle tariffe orarie. Codici voucher per usufruire di pacchetti di minuti omaggio. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni garantite dalle nuove convenzioni che l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato con gli operatori di sharing mobility in servizio a Milano (da DriveNow a Ubeeqo, da Ecooltra a Genial Move, da Car2go a Share’nGo, da Busforfun a Flixbus) e che si aggiungono agli ...

eCooltra è presente Bicocca Mobility Day : muoversi a Milano a impatto zero : ... dal 22 maggio al 7 giugno, durante i quali si terranno eventi come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli e molto altro ancora su tutto il territorio nazionale. Vota questo Articolo

Bicocca : Milano rivive la storica battaglia del 1522 : È stata ricostruita e rievocata questa mattina alle 10 in piazza della Scienza, nel cuore del Campus dell’Università di Milano - Bicocca , la battaglia della Bicocca , che nel 1522 contrappose Francesco II Sforza, duca di Milano , e le forze dell’Impero a Francesco I di Francia. Uno degli episodi salienti delle “guerre d’Italia” combattute nel ‘500 tra Francia e Spagna per il dominio dell’Europa. Lo scontro avvenne ...

