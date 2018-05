Milano ancora giù con le banche | spread a quota 240 punti Euro sotto 1 | 16

Positivi i listini europei. Milano ancora debole su incertezze governo : Teleborsa, - Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che resta debole sulle incertezze legate al governo nascente lega-M5S e in attesa di conoscere la squadra di governo.

(Ancora) in vendita la villa di Santo Versace a Milano - mozzafiato e a prezzo scontato : mozzafiato e ancora senza un proprietario. E' tornata in vendita la villa milanese di Santo Versace, imprenditore e politico, fratello del compianto stilista Gianni. Come riporta

Borsa - Milano ancora giù in attesa Governo : L'incertezza politica costa alla Borsa di Milano un'altra seduta in forte calo, con il Ftse Mib che perde l'1,3% e va sotto i 23mila punti. Investitori e osservatori internazionali sono in attesa di capire quale ...

Basket - semifinali scudetto Brescia ci prova Ancora più squadra per battere Milano : Non esiste senso di appagamento per chi vive di sport e lavora ogni giorno per momenti come questo. C'è gente che pagherebbe di tasca propria per essere al nostro posto, c'è chi una semifinale ...

Milano è ancora la peggiore - spread oltre 160. Focus su Mps : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Sull'istituto senese il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Milano è ancora la peggiore - lo spread risale. Focus su Mps : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Sull'istituto senese il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Stilista impiccata a Milano - il caso ancora avvolto dal mistero : Stilista impiccata a Milano, il caso ancora avvolto dal mistero Quarto Grado Files ripercorre la tragica vicenda della Stilista trovata impiccata a un albero con la sua stessa sciarpa. Continua a leggere L'articolo Stilista impiccata a Milano, il caso ancora avvolto dal mistero proviene da NewsGo.

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Playoff Basket - Milano affonda ancora Cantù. Landry piega Varese allo scadere : I meneghini hanno battuto 87-75 i brianzoli, mentre un canestro di Landry ha mandato ko i biancorossi

M5S-Lega - domani nuovo incontro.a Milano. Il premier è ancora un rebus : ... ovvero portare avanti e sostenere provvedimenti che vadano nella direzione di abbassare le tasse, aumentare la sicurezza dei cittadini, rilanciare l'economia e l'occupazione, fermare l'immigrazione ...

Maltempo - ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

Borsa : Milano scende ancora con Italgas : ANSA, - Milano, 8 MAG - Dopo un'apertura in rosso, Piazza Affari continua a scendere. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,58%, appesantita da Italgas , -2,8%, , che ha presentato i dati della ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / Stanno insieme? I due ex gieffini paparazzati ancora a Milano : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono stati sorpresi dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le vie di Milano tra abbracci e baci sulla guancia: cosa c'è davvero tra loro?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:38:00 GMT)

Ancora violenza a Milano : straniero aggredisce anziana : Milano capitale della paura: dal 1999 non c'era più stata una tale ondata di violenza, soprattutto commessa da stranieri.Ma l'ennesima aggressione è avvenuta ieri, in pieno giorno nel centro di Milano. Intorno a mezzogiorno, infatti, un'anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un 34enne, di nazionalità gambiana, ma originario della Sierra Leone. Il tutto è avvenuro in piazza San Marco, nella centralissima zona di ...