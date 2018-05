Milan | sarebbe fatta per un super colpo | ma può arrivarne un altro

CdA Milan - Fassone : “Acquisti anche se fuori dalle coppe”/ “Uefa non inciderà - ma il budget sarebbe ridotto” : Marco Fassone, CdA Milan: il dg risponde ai dubbi su settlement agreement, nodo rifinanziamento e mercato estivo ma le prospettive rossonere appaiono ben fosche.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:54:00 GMT)

Il Milan ci prova : secondo il Cds sarebbe pronta un'offerta da urlo per Belotti : Il Milan è alla disperata rincorsa di un posto in Europa per la prossima stagione, cosa che permetterebbe alla dirigenza di pianificare un mercato all’altezza dei futuri obiettivi rossoneri. Le vie per conquistare l’accesso diretto all’Europa League sono due: una prevede il sorpasso dei rossoneri ai danni dell'Atalanta, approfittando anche dello scontro diretto contro i Bergamaschi, l'altra richiede di battere la Juventus nella Finale di Coppa ...

Milan - i cinesi sarebbero furiosi : pronta rivoluzione con ‘vittime’ eccellenti? : La proprieta' cinese e tutti i tifosi rossoneri si attendevano una stagione diversa da quella in corso, ma con un Milan autore di una grandissima rimonta nel periodo tra dicembre e marzo era ritornato l’entusiasmo di inizio stagione. A far calare nuovamente l’umore dei tifosi rossoneri è stato un aprile terribile, che ha visto il Milan raccogliere solamente 4 punti in 6 partite. La figuraccia in casa contro il Benevento è stata l’emblema del ...