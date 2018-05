Milan | Mister Li gioca su 3 tavoli | un giugno da dentro o fuori

Milano Piano City - i principali appuntamenti di sabato 19 - dall’alba ai Bagni Misteriosi alla notte alla Palazzina Liberty : Il sorgere del sole a Milano Piano City sabato 19 maggio si celebrerà alle 5, ai Bagni Misteriosi, dove Andrea Vizzini si esibirà in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie wireless. Poi, dalle 11 alle 18, alla Fondazione ...

Stilista impiccata a Milano - il caso ancora avvolto dal mistero : Stilista impiccata a Milano, il caso ancora avvolto dal mistero Quarto Grado Files ripercorre la tragica vicenda della Stilista trovata impiccata a un albero con la sua stessa sciarpa. Continua a leggere L'articolo Stilista impiccata a Milano, il caso ancora avvolto dal mistero proviene da NewsGo.

Salvatore Ligresti/ Chi è il "palazzinaro" Milanese e "mister 5%" della finanza : ascesa - scandali e condanne : Salvatore Ligresti, chi è: luci e ombre dell'imprenditore siciliano, diventato il 're del mattone' milanese e 'mister 5%' della finanza italiana, tra successi e cadute.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:00:00 GMT)

Milan - mistero Mastour : segna solo sui social : Sembra in linea con i pronostici del 2012, ma il mondo nel frattempo è andato in un'altra direzione. Hachim Mastour, 19 anni, durante la finale di Coppa italia vinta dal Torino. PRIMAVERA - Mastour ...

Milan - Fassone / Mister Gattuso contro il mercato autofinanziato : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Lapo Elkann in compagnia di una bionda misteriosa a Milano : Lapo Elkann torna a far parlare di sé per le sue conquiste. Chiusa la storia d’amore con Cristina Saracino, la modella 26enne con cui ha trascorso lo scorso Capodanno in Brasile, il rampollo di casa Agnelli è stato immortalato con una affascinante donna dal portamento elegante. Ora c’è Lapo a bordo del suo cavallino rampante azzurro, la costosa auto personalizzata dall’imprenditore. Davanti a un noto hotel milanese Elkann ...

Lapo Elkann visto a Milano con una ragazza misteriosa : Lapo Elkann ancora una volta al centro delle cronache, questa volta forse tinte di rosa. Il rampollo di casa Agnelli è stato infatti avvistato a Milano con una ragazza molto affascinante e con i ...

Federica Pellegrini - nuovo fidanzato : la campionessa con un misterioso uomo a Milano : Federica Pellegrini avrebbe un nuovo amore. Sembra che dopo aver archiviato la storia con Filippo Magnini la campionessa di nuoto abbia iniziato una storia con un misterioso uomo. Filippo...

Milan - Gattuso punzecchia Bonucci : "Pensi a giocare"/ Il Mister suona la carica-derby ed elogia Spalletti : Gennaro Gattuso tira le orecchie a Leonardo Bonucci: il tecnico del Milan parla in conferenza stampa del derby con l'Inter e non le manda a dire al capitano dopo la sua ultima uscita...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:51:00 GMT)

Milan - i conti non sono ancora in ordine : perché non ci sono ancora i 10 milioni di mister Li : sono arrivati. Anzi no. Contrordine, in Lussemburgo non c' è ancora nessuna traccia dei 10 milioni con i quali Yonghong Li è chiamato ad onorare la prima tranche del nuovo aumento di capitale. Quello ...

Svelato il mistero del like gigante a Milano : è la pubblicità di un'auto : Cos"era quel like gigante in Piazza XXV Aprile a Milano? Se lo sono chiesto tutte le persone che sono transitate lì davanti in questo weekend appena trascorso. Un dito disceso sulla Terra, alto nove metri, troneggiava accanto all"arco di Porta Garibaldi accompagnato dal messaggio "L"importante nella vita è avere like".Ricordava la stessa icona del pollice all"insù usata nel linguaggio dei social network per esprimere compiacimento sotto a un ...

Svelato il mistero del ‘Like Gigante’ apparso a Milano : (AdnKronos) – La statua apparsa in Piazza XXV Aprile ha rivelato il suo contenuto: per far riflettere sul tema dei ‘like’ è apparso lo Sport Activity Coupé dal carattere cool e ribelle appena lanciato sul mercato. San Donato Milanese. Curiosità e mistero hanno accompagnato chi, fra sabato e domenica, si è imbattuto nel ‘Like Gigante’ esposto in Piazza XXV Aprile a Milano, nei pressi di Porta Garibaldi. Una statua ...