Migranti | storia di Mahmoud | scambiato per scafista | “Fuggito dalla Siria | ho passato un

(Di martedì 29 maggio 2018) Scappatoa vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovaneno è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi che partono verso l’Europa. Salvato da una nave norvegese operativa in acque internazionali nell’ambito dell’operazione Triton,è sbarcato assieme ad altri 950 profughi a Reggio Calabria il 7 maggio 2016. Unico arabo di carnagione chiara nell’imbarcazione, è stato arrestato e trasferito in carcere, senza comprendere quanto stava avvenendo e in mancanza di mediatori che potessero spiegarglielo. Solo dopo i alcuni giorni,ha capito ...