Meteo : in Lombardia temporali fino a giovedì - weekend in miglioramento : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sulla Lombardia persistono condizioni lievemente instabili, con un flusso umido in quota dai quadranti meridionali che favorirà precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie tra il pomeriggio di domani e la mattinata di giovedì, in pianura e parte della fascia prealpina. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per gli ultimi giorni della ...

Meteo : in Lombardia possibili nuovi rovesci e temporali : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – La Lombardia si trova ai margini di una vasta area depressionaria presente sulla Penisola Iberica. Sotto queste condizioni continuano ad affluire correnti lievemente instabili capaci di innescare temporaneamente diffusa attività temporalesca, talvolta di forte intensità. Nel corso delle prossime ore saranno possibili nuovi rovesci e temporali sparsi sui rilievi, locali sulle zone di pianura. Queste le ...

Allerta Meteo Lombardia : a Milano criticità elevata da gialla ad arancione - monitorati Seveso e Lambro : La Protezione civile di Milano ha innalzato il grado di criticità dell’Allerta Meteo, da gialla ad arancione – a partire da questa sera e per tutta la notte tra oggi e domani per il passaggio di una perturbazione con forti temporali. Il comune ha disposto dalla giornata di ieri l’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. È stato anche già ...

Allerta Meteo Lombardia : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di domani domenica 27 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di domani, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura ...

Maltempo - allerta Meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Meteo : Lombardia - da domani sera possibili temporali : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Lombardia ancora soleggiata, ma solo per oggi. Da domani comincerà ad affluire aria più umida e instabile per l’avvicinamento di una vasta area depressionaria attualmente presente sulla Penisola Iberica. Ne conseguirà, spiega il bollettino Meteo dell’Arpa, un aumento del rischio di temporali su buona parte delle province con particolare riferimento ai rilievi e ai settori occidentali.Le temperature ...

Meteo Lombardia : temperature estive - ma da domenica torna l’instabilità : La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia per ...

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - La Lombardia è attualmente interessata dall'espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire cicloni

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Meteo : Lombardia - da domani tornano sole e caldo : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Fino a domani il tempo rimarrà debolmente instabile, quindi si assisterà all'aumento della pressione per una struttura anticiclonica che si estenderà sul bacino del Mediterraneo favorendo giornate in prevalenza soleggiate e calde fino a sabato". Queste le previsioni met

