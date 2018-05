“Mercati vi insegneranno a votare” | bufera su commissario Ue

sportfair

: ?? PAZZESCO, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco #Oettinger, dichiara “i… - matteosalvinimi : ?? PAZZESCO, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco #Oettinger, dichiara “i… - petergomezblog : Credo che tutti dovrebbero riflettere laicamente e con calma sulle minacce di #Oettinger, commissario Ue al bilanci… - petergomezblog : “I mercati insegneranno all’Italia a votare giusto” La minaccia del commissario europeo al Bilancio, Oettinger, mem… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Roma, 29 mag. (AdnKronos) – E’suleuropeo al Bilancio Guenther Oettinger. “I mercatiagli italiani a votare per la cosa giusta” ha detto in un’intervista al corrispondente di DwNews a Strasburgo, secondo quanto si legge sull’account Twitter dello stesso Bernd Thomas Riegert. L’intervista sarà trasmessa questa sera alle 21.“Abbiamo fiducia nel presidente italiano, che indica ai membri della coalizione di possibili governi i diritti e i doveri che derivano dal fatto di far parte dell’Unione Europea e dell’Eurozona”, le parole di Oettinger nella versione testuale dell’intervista. Riegert, sul proprio profilo Twitter, riassume un passaggio citando il: “‘I mercati e un outlook ‘pessimista’agli italiani a non votare per i partiti populisti ...