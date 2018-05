Mercati | lo spread torna sopra 300 Piazza Affari -3%

Effetto Mattarella sui Mercati L’instabilità porta lo spread a 300 Ora risparmi davvero a rischio : Borsa in caduta libera e spread alle stelle, oltre 300, con le agenzie di rating come Moody’s che preannunciano il downgrade del nostro merito di credito. Ovvio e del tutto prevedibile per chiunque mastichi un po’ di finanza Segui su affaritaliani.it

Mercati : lo spread torna sopra 300. Piazza Affari perde il 3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

SPREAD & ATTACCO DEI Mercati/ E' la Bce il vero 'pilota' della crisi : SPREAD, ATTACCO dei MERCATI, caos su Mattarella e Governo Cottarelli: qual è il nesso tra il crollo dei MERCATI e le pressioni sull'Italia?

Spread - perché l’Italia paga le incertezze politiche sui Mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

Governo : Di Maio - spread è una bufala - incertezza preoccupa Mercati : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Avete visto cosa è successo oggi? Lo spread aumentato vorticosamente perché quella dei mercati è una bufala, al massimo sono preoccupati dalle incertezze e dall’instabilità. Se fosse nato un Governo politico, con idee chiare come le avevamo noi, oggi non ci sarebbe stato alcun problema”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Facebook.“Invece – accusa – si è andati alla rottura ...

Mercati sempre in tensione : Spread lievita e Euro va giù a minimi 6 mesi : Mercati ancora in fibrillazione, in risposta alla situazione di crisi politica che permane in Italia, anche dopo l'incarico affidato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a Carlo Cottarelli per

Caos politico in Italia - Mercati in fibrillazione. Forti oscillazioni su euro - spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 12:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...

Governo - Carlo Cottarelli piace ai Mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

