Mercati finanziari | legge Fornero e altro | tutte le novità Cottarelli

(Di martedì 29 maggio 2018) 2 Gia' commissario alla spendig rewiew del governo Letta, l'economista CarloVIDEOincaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo ha gia' messo a punto alcune linee guida per quanto riguarda molte delle questioni considerate gia' da tempo bollenti dal popolo italiano: ovvero pensioni, tasse edi bilancio. E' proprio quest'ultima il primissimo punto su cuivorrebbe lavorare, presentandola fin da subito. E precisa che in caso di fiducia si dimettera' ad inizio 2019, in caso contrario si dimettera' e gestira' solo le probabilissime elezioni di dopo agosto 2018. Una figura neutrale che rassicura sia isia l'Europa da una ipotetica deriva populista italiana, ma sara' una storia abbastanza breve, perché comunque si sta gia' pensando di traghettare il paese appunto verso nuove elezioni, ...