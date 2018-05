Memories of Mars è in arrivo su Steam in accesso anticipato

eurogamer

: A giugno #MemoriesofMars sarà disponibile in accesso anticipato su Steam. - Eurogamer_it : A giugno #MemoriesofMars sarà disponibile in accesso anticipato su Steam. - PCGamingit : Memories of Mars ha una data di uscita - - Lorexae : Memories of Mars in accesso anticipato su Steam dal 5 giugno: ecco il nuovo trailer di gioco -

(Di martedì 29 maggio 2018) 505 Games e Limbic Entertainment daranno presto la possibilità ai videogiocatori terrestri di vivere un'esperienza senza precedenti sul pianeta Marte.of, sarà infatti disponibile dal 5 di giugno su, in, al prezzo di €29,99. Per un periodo di tempo limitato, 505 Games offrirà uno sconto del 10% su questo videogame.Caratterizzato da un ricco e vasto ambiente di gioco, così come da un esclusivo sistema di gameplay strutturato in Stagioni - che distingueofda tutti gli altri titoli di genere survival - la morte sarà inevitabile anche per i giocatori più abili: periodiche e catastrofiche tempeste solari continueranno a spazzare via dalla superficie del pianeta tutte le infrastrutture create dai giocatori. Alcuni dei talenti acquisiti e delle abilità apprese durante la Stagione di gioco, potranno essere preservate e tramandate ...