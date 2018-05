Meloni | Firme per le dimissioni di Mattarella

blogo

(Di martedì 29 maggio 2018) Giorgiasta seguendo questa delirante giornata politica da Imperia, dove si trova in occasione di un incontro per le elezioni amministrative, e proprio dalla Liguria la leader di Fratelli d'Italia ha annunciato di voler proseguire con la propria crociata contro Sergio.Non l'avvio della complessa procedura di messa in stato d'accusa per il Presidente della Repubblica - quasi impossibile da mettere in atto secondo gli esperti - ma una più semplice raccolta diper chiedere ledel Capo dello Stato:Da oggi Fratelli d'Italia inizia a raccogliere, con banchetti in tutta Italia e con una petizione online, leper chiedere ledel Presidentee per introdurre il presidenzialismo perché l'elezione diretta del Capo dello Stato è la più grande riforma che possiamo fare.E, ancora:Se il Capo dello Stato vuole scegliere i ministri, allora ...