Mazda Mx-5 | incredibile successo per il raduno dedicato alla spider più venduta nel mondo

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) 156Mx-5 provenienti da tutta Italia si sono riunite ad Alba, in provincia di Cuneo, per percorrere insieme 150 km attraverso i paesaggi delle Langhe piemontesi Andar per Langhe”, immancabile appuntamento di fine maggio per tutti i proprietari e appassionati dellaMx-5 dal 2001, ha registrato per l’edizione 2018 il record di partecipazione: 156Mx-5 provenienti da tutta Italia si sono riunite ad Alba, in provincia di Cuneo, per percorrere insieme 150 km attraverso i paesaggi delle Langhe piemontesi. Organizzato dalle concessionariedi Alba, Asti e Alessandria, in collaborazione conMotor Italia e il Registro ItalianoMX-5 (RIM), ilha preso il via in Corso Asti 24/M e, da lì, i 304 fan della iconica roadster giapponese hanno guidato in una lunghissima e colorata carovana diMx-5 tra curve, tornanti e le bellezze naturali piemontesi, ...