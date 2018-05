Matteo Salvini a La7 | Savona è il meglio che c' è | lo richiamerei subito

blogo

(Di martedì 29 maggio 2018) Nelle stesse ore in cui Luigi Di Maio animava piazza Trieste e Trento a Napoli,ha partecipato a DiMartedì su La7 con una lunga intervista che ha toccato tantissimi punti, a cominciare dalla storica decisione di Sergio Mattarella che ha portato al crollo del governo di Giuseppe Conte, ancora in fase di formazione:Voglio che questo Paese sia bene. Ci sono rimasto male quando Mattarella ci ha detto che non saremmo partiti. Ci spiegavano che eravamo noi che preoccupavamo i mercati e in questi giorni invece è successo il delirio. Il Presidente della Repubblica ha sbagliato, a quest'ora avevamo già un governo che stava lavorando. ... Io ci tengo al nostro Paese e non faccio il permaloso. Ora stiamo cercando di capire chi sta giocando contro l'Italia e cosa possiamo fare. Io Renzi lo conosco e al tavolo non ce lo voglio, i disastri del PD li abbiamo già vissuti.Il leader ...