Mattarella | un errore dopo l' altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega A

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Elezioni - pronto il 'dream team' Salvini-Di Battista in campo L'errore strategico di Mattarella : Elezioni anticipate: l'establishment ha vinto la battaglia ma perderà la guerra. Mattarella ha sbagliato tutto. Doveva lasciarli governare. Sarebbero durati solo pochi mesi e si sarebbero bruciati da soli. Troppo pochi per fare la 'rivoluzione' i 10 senatori di vantaggio a Palazzo Madama Segui su affaritaliani.it

Cottarelli è un errore di Mattarella. Ed l’assist perfetto per i suoi accusatori : Cottarelli è un economista che da sempre nell'immaginario collettivo fa rima con tagli, austerity e tutti gli altri comandamenti europei. È un "tecnico" ma ha avuto un rilevante ruolo politico nel governo Letta ed inevitabilmente associato con il partito che le elezioni le ha perse. Un governo di transizione è un pessimo messaggio: se l'alternativa è andare al voto allora che si voti.Continua a leggere

Il veto a Savona? Un pretesto L'errore storico di Mattarella Ecco che cosa dice la Costituzione : Comunque si vedano le cose, quello che è avvenuto ieri è un fatto politico gravissimo. Mentre tutti gli italiani attendevano finalmente vedersi realizzare il primo Governo Segui su affaritaliani.it

Daniele Silvestri contro Mattarella - insultato su Twitter precisa : “Ho votato Potere al Popolo ma il veto su Savona è un errore” : Le opinioni di Daniele Silvestri contro Mattarella e la sua decisione di non varare la nascita del governo Conte rifiutandosi di nominare ministro dell'Economia il professor Paolo Savona hanno procurato al cantautore romano una sequela di insulti e critiche su Twitter. L'artista si è espresso contro la decisione del Presidente di bocciare la lista dei ministri presentata da Lega e Movimento 5 Stelle attraverso il premier incaricato Giuseppe ...

Sergio Mattarella - la strategia del terrore : il bluff del Quirinale che ha terrorizzato i politici : In due mesi non hanno combinato nulla. In due giorni quasi quasi chiudono la pratica del governo. I politici sono proprio delle bestie strane. Basta minacciarli di portarli al macello, ovvero ...

Mattarella : «Errore volere formule ottocentesche anti-Ue» : Il capo dello Stato ha sottolineato come cia fondamentale nel turbamento del mondo il ruolo di unione della Ue. L'euro, poi, ha un ruolo che nessuna moneta nazionale ha