Mattarella | se il presidente ignora la sofferenza sociale degli italiani

'Mattarella mente' - Di Battista duro contro il Presidente della Repubblica Video : Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di ...

Impeachment Mattarella : art. 90 costituzione - come funziona?/ Centinaia di adesioni in difesa del Presidente : Impeachment per Mattarella: cos'è e come funziona lo stato di accusa del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 90 della costituzione. Ecco la procedura: mancano le Giunte(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:05:00 GMT)

La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...

Mattarella sceglie Carlo Cottarelli come nuovo Presidente del Consiglio Video : Stamattina è stato nominato come nuovo Presidente del Consiglio Carlo Cottarelli. L'ex segretario alla spending review ha affermato che il suo sara' un governo neutrale e durera' sino agli inizi del 2019. I suoi obbiettivi saranno: gestione accurata dei conti pubblici e partecipazione dell'Italia nell'area euro. Minacce e plausi La scelta di Cottarelli ha ottenuto moltissimi apprezzamenti soprattutto dall'estero come dimostrano le dichiarazioni ...

Mattarella - minacce choc sui social. Ma in tanti stanno con il Presidente. Indaga la polizia postale : ... da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase politica Sergio Mattarella servo della stessa Mafia che 38 anni fa uccise tuo fratello Piersanti...L'unico Mattarella che voglio ...

Governo - la Chiesa fa quadrato intorno al Presidente Mattarella e chiede di abbassare i toni : ... il mondo cattolico alza la voce chiedendo alle parti politiche di 'non intensificare la tensione' e 'ripartire su basi meno conflittuali'. L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, ha ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Molto sereno e determinato. Così viene descritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ‘day after’ successivo alla rinuncia dell’incarico da parte di Giuseppe Conte e dell’esplosione della crisi politico-istituzionale, con gli attacchi di M5S e Lega, le ipotesi di impeachment e addirittura le minacce di morte circolate via Twitter.E dire che gli incontri informali di ieri ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Stessa posizione assunta da Di Maio, pur con un certo rammarico per non poter accedere alla richiesta del Capo dello Stato. Vano anche l’ultimo tentativo di mediazione, quando Mattarella ha proposto a Conte di assumere ad interim la titolarità del dicastero di via XX settembre, rifiuto spiegato per una competenza più da giurista che da economista.Mai arrivate invece sulla scrivania del Presidente della Repubblica ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Nessuna osservazione invece sulle altre proposte di Conte, in primis quelle per i ministeri dell’Interno, assegnato a Salvini, della Difesa e degli Esteri, sui quali Mattarella, come per l’Economia, sia era riservato l’ultima parola, spiegandolo chiaramente nelle varie consultazioni al Quirinale ai leader di Carroccio e Cinquestelle, che non avevano sollevato obiezioni, e al Presidente incaricato.Ora si ...

