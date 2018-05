' Mattarella mente' | Di Battista duro contro il Presidente della Repubblica

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di Maio ha accusato ildi non avere accettato di dare vita a un governo votato dagli italiani, fabbricandone uno 'in provetta'. Luigi Di Maio ha palesato la precisa volontà da parte del Quirinale di non permettere la formazione di un governo Lega-M5S, decidendo di affidare l'incarico governativo a Cottarelli, pur sapendo che non otterrà i numeri in Parlamento. Il leader pentastellato, indignato, ha inoltre asserito di avere presentato al ...